Alla Provincia di Crotone un direttore generale come “regalo di Capodanno” L’ente avrebbe deciso di pubblicare un avviso pubblico per la nomina del nuovo direttore generale. Apprensione da parte dei sindacati stanti i problemi economici lamentati dai dipendenti

di Gaetano Megna

CROTONE La Provincia di Crotone, dove i dipendenti hanno difficoltà a pagarsi lo stipendio, ha deciso di nominare il direttore generale dell’ente. All’albo della Provincia è stato, infatti, pubblicato lo schema di avviso per il conferimento di un incaro di direttore generale. Un incarico per «dieci mesi, revocabile in qualsiasi momento». In allarme i sindacati, che hanno deciso di «volerci vedere chiaro». Si vuole capire soprattutto se «si tratta di un’operazione elettorale»: pagare pegno per l’impegno che potrebbe esserci durante la campagna elettorale per le regionali e anche per l’elezione del prossimo sindaco della città pitagorica; ma si vuole anche capire dove saranno presi i soldi per pagare il destinatario del provvedimento. I dipendenti della Provincia di Crotone non sempre ricevono con puntualità il saldo degli stipendi. I sindacati, infatti, per potere pagare lo stipendio del mese di dicembre e la tredicesima hanno dovuto avviare una trattiva in prefettura. Alla fine il pagamento è stato fatto, perché sono arrivati le rimesse statali. Non è stata una passeggiata. Secondo quanto riferito, l’altra questione che i sindacati intendono affrontare è se l’attuale presidente, Giuseppe Dell’Aquila, nella sua qualità di facente funzioni possa autorizzare lo schema di avviso pubblicato all’albo. Non spirano venti positivi per l’anno nuovo per l’attuale compagine amministrativa della Provincia perché, oltre ai sindacati, sono pronti a dissotterrare l’ascia di guerra anche alcuni consiglieri provinciali, che non condividono l’attuale gestione. L’uscita di scena del presidente Ugo Pugliese, decaduto dopo le dimissioni da sindaco, ha creato squilibri che sono aumentati con l’apertura della campagna elettorale per il rinnovo del consiglio regionale. Comunque vadano le cose sarà polemica. Probabilmente sarà quello delle nomine il primo argomento di scontro della campagna elettorale, che sta muovendo i primi timidi passi. (redazione@corrierecal.it)