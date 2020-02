Cosenza, trovato morto l’uomo scomparso lo scorso venerdì Il corpo senza vita di Dino Mazzei è stato trovato nei pressi del ponte di Calatrava. L’uomo potrebbe essere stato investito da un pirata della strada che si sarebbe dato alla fuga subito dopo l’accaduto

COSENZA Trovato morto Dino Mazzei, del quale si erano perse le tracce lo scorso venerdì.

La probabile causa del decesso – secondo quanto ricostruito dagli investigatori – potrebbe essere l’investimento da parte di un pirata della strada poi dileguatosi dopo l’accaduto.

Il fatto potrebbe essere avvenuto nelle vicinanze del ponte di Calatrava, dov’è stato ritrovato il corpo senza vita dell’uomo. E a suffragare questa ipotesi sarebbero anche le dichiarazioni di alcuni testimoni che lo avrebbero visto dirigersi a piedi verso il quartiere di Gergeri.

Il procuratore di Cosenza, Mario Spagnuolo ha ora assunto la direzione delle indagini che serviranno per ricostruire le dinamiche dell’accaduto che ha tutta l’aria di essere un incidente. Ma si rimane in attesa dell’arrivo sul luogo del medico legale per poter avere ulteriori dettagli.