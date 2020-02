Il premier Conte cita Rino Gaetano nel giorno del “Piano per il Sud” Un brano del cantautore crotonese “apre” la visita in Calabria del primo ministro. «Io amo l’Italia, io amo il Sud» Condividi su







ROMA Il viaggio del premier Giuseppe Conte verso la Calabria inizia con una citazione musicale di Rino Gaetano. Il presidente del Consiglio dei ministri, prima di partire per Gioia Tauro, dove presenterà il “Piano per il Sud”. ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un link alla canzone “Ad esempio a me piace il Sud” di Rino Gaetano, accompagnato da una breve introduzione.

«In viaggio verso la Calabria per presentare il Piano Sud 2030 – scrive conte –. Oggi è il giorno in cui si celebra l’amore. Io amo l’Italia, io amo il suo Sud. In pochi hanno cantato questo sentimento come Rino Gaetano, che aveva origini calabresi».

IL PROGRAMMA Il presidente del Consiglio e il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano presenteranno a Gioia Tauro il Piano per il Sud del governo. La conferenza stampa del premier e del ministro si terrà alle 12, all’interno dell’auditorium dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Severi”, Via Galluppi 1.

Il Piano per il Sud che, secondo le intenzioni del governo, dovrà aiutare il Mezzogiorno attraverso la ricostituzione di quattro baluardi: il capitale umano, fisico, naturale e sociale.

Nelle intenzioni dell’esecutivo ci sono investimenti destinati allo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno, sviluppando le tecnologie digitali e puntando sull’intermodalità del sistema dei trasporti come strade, ferrovie, porti, aeroporti. E poi la questione relativa alla formazione per evitare lo spopolamento sempre più diffuso.