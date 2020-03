Crotone, negativi i tamponi sul personale sanitario. Sorveglianza attiva su 294 persone Nessun contagio per le persone entrate in contatto con il sanitario del Pronto soccorso risultato positivo al Coronavirus. Continua il monitoraggio sui contatti stretti dei soggetti risultati infetti

CROTONE Sono risultati negativi i tamponi eseguiti sul personale sanitario dell’ospedale che era stato in contatto con il sanitario del Pronto soccorso trovato positivo nella giornata di sabato 14 marzo. Le 26 persone individuate come contatti più stretti per il dipendente sono state sottoposte a verifiche i cui risultati sono arrivati nella notte tra sabato e domenica dal laboratorio di di Microbiologia e Virologia dell’ospedale di Catanzaro. La notizia allontana il timore di una ulteriore impennata dei contagi a Crotone, specie in una postazione strategica come l’ospedale.

L’attenzione rimane comunque massima dopo la crescita del numero degli infetti. Come riferito sabato pomeriggio in una conferenza stampa dal direttore sanitario dell’Asp, Massimo D’Angelo, e dal direttore amministrativo Francesco Masciari, l’Asp sta attuando un isolamento domiciliare su circa 294 soggetti classificati come contatti stretti di soggetti risultati positivi; altri 182 sono in isolamento fiduciario volontario.