Coronavirus, ok dell’Aifa alla sperimentazione del farmaco anti artrite Il Tolicizumab verrà testato su 250 pazienti in Italia. Napoli e Modena saranno capofila. Scorte arrivate anche all’Annunziata di Cosenza

Condividi su









NAPOLI «L’Aifa ha approvato il protocollo della sperimentazione scientifica del Tolicizumab, Napoli e Modena saranno i capofila. Partiremo con priorità immediata in 10-15 giorni su 250 pazienti in Italia». Lo annuncia all’Ansa Vincenzo Montesarchio, infettivologo dell’ospedale Cotugno di Napoli che sta lavorando insieme a Paolo Ascierto, direttore dell’unità di immunologia clinica del Pascale, sull’effetto positivo del farmaco sulla polmonite indotta dal Coronavirus.

SCORTE OGGI A COSENZA Sono arrivate questa mattina nella farmacia dell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza le prime scorte di RoActemra 200 e 400, il farmaco della Roche contro l’artrite, sperimentato a Napoli e che ha dimostrato di avere effetti positivi nelle cure relative al coronavirus. Il farmaco, come viene annunciato, sarà adesso preparato in ambiente sterile in dosi personalizzate per ogni paziente, cosa che ne garantisce anche l’utilizzo senza alcuno spreco. Si tratta in particolare della versione “endovena” del farmaco. Nei giorni scorsi, infatti, all’interno dal nosocomio Bruzio, e in particolare, nel reparto di Malattie infettive, il farmaco è stato somministrato in modo diverso dal protocollo individuato a Napoli, in attesa dell’arrivo della giusta posologia e formula.