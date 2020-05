Santelli: «Fiduciosa per l’estate. Controlli? Giusto farli in partenza dalle zone rosse»

CATANZARO «Capisco la preoccupazione ma credo che fosse importante riaprire l’Italia». Così la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, ai microfoni del Gr1 Rai. «Per quanto riguarda le zone che mantengono un alto tasso di contagio – aggiunge Santelli – credo che sia abbastanza facile, e importante predisporre dei controlli da fare però in partenza, e vigilare così su quelle zone, ma penso che fosse assolutamente necessario riaprire il paese».

«Da parte nostra – continua la presidente –, continuiamo il monitoraggio come lo stiamo facendo da tempo. Siamo ormai ad oltre 1.700 tamponi al giorno. Abbiamo fatto il monitoraggio di chi è arrivato in base all’ultimo decreto, che permetteva il ritorno nelle case di residenza. Abbiamo fatto circa seimila tamponi complessivi e i numeri dei positivi sono stati decisamente molto bassi. Quindi questo ci conforta nel decidere per una riapertura più tranquilla e in sicurezza». Fiducia, infine, per l’estate: «Sono fiduciosa per questa stagione. Credo che le persone, sia i singoli cittadini che gli imprenditori e le aziende, abbiano compreso le regole che bisogna seguire e quindi possiamo affrontare questa stagione estiva, ovviamente con tutte le difficoltà che ci sono in termini imprenditoriali ed economici, ma in maniera più serena».