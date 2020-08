Giallo a Badolato, rinvenuto in mare il corpo di un uomo Gli uomini della Guardia costiera hanno provveduto a recuperare il cadavere. Si tratterebbe di un uomo sulla settantina. Avviate le indagini da parte dei carabinieri Stampa articolo

BADOLATO Il cadavere di un 70enne è stato ritrovato al largo di Badolato. Il corpo è stato recuperato dagli uomini della Guardia Costiera prontamente intervenuti dopo la segnalazione avvenuta lunedì mattina. Si trovava a qualche decina di metri dalla riva. Sul posto si sono recati anche i carabinieri della locale stazione che hanno avviato – in coordinamento con la Procura di Catanzaro – le indagini per comprendere l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Gli inquirenti non escludono che si possa trattare di un uomo deceduto a causa di un improvviso malore avvenuto mentre si trovava a mare.