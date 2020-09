Coronavirus, negativi i primi 150 tamponi a Oppido Mamertina Effettuati in totale circa 600 esami. Dopo l’istituzione della “zona rossa” nella frazione di Messignadi, la situazione è comunque in continua evoluzione Stampa articolo

Condividi su









OPPIDO Dopo l’istituzione della “zona rossa” nella frazione di Messignadi, a Oppido Mamertina, si sta procedendo a ritmi serrati con i tamponi e il successivo processo.

L’amministrazione aveva già fatto sapere che sia presso Piazza Torricelli che a domicilio per i cittadini con disabilità (sottoposti a regime di quarantena) sono stati effettuati oltre 600 tamponi.

Nelle scorse sono arrivati anche i primi esiti. L’Asp di Reggio ha comunicato, infatti, che sono negativi i primi 150 test effettuati. Si tratta comunque di una situazione in continua evoluzione, in attesa di conoscere i risultati degli altri tamponi effettuati nella giornata di ieri.

Tra i positivi, lo ricordiamo, c’è anche un assessore, Teresa Caia, alla quale l’amministrazione guidata dal sindaco Bruno Barillaro ha già rivolto gli auguri per una pronta guarigione.