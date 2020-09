Serra San Bruno, a fuoco una struttura in legno nell’area della Certosa Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Le cause dell’incendio sono ancora al vaglio degli investigatori. La casetta è andata parzialmente distrutta Stampa articolo

SERRA SAN BRUNO I vigili del fuoco del Distaccamento di Serra San Bruno sono intervenuti nella notte per un incendio che ha interessato una casetta in legno posta nei parcheggi di Santa Maria del Bosco a Serra San Bruno.

L’incendio, sulle cui cause sono in corso di accertamento, è stato spento dai Vigili del Fuoco prontamente intervenuti.

La casetta, utilizzata dai parcheggiatori, è andata parzialmente distrutta.