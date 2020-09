Mezzo pesante precipita in una scarpata, morto il conducente – FOTO E VIDEO Incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale che sovrasta la galleria della Limina, nel comune di Giffone. In azione i Vigili del fuoco per recuperare il corpo Stampa articolo

GIFFONE Un mezzo pesante è precipitato, per cause in corso di accertamento, in una scarpata ad una profondità di circa 20 metri sulla strada provinciale che sovrasta la galleria della Limina, nel comune di Giffone. Il conducente è deceduto e le operazioni di recupero del corpo sono in questo momento in corso. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Polistena e personale SAF proveniente dal Comando di Reggio Calabria.