Antimafia, sono riprese questa mattina le audizioni in Prefettura Ieri la Commissione parlamentare antimafia ha ascoltato, tra gli altri, i vertici della magistratura del distretto, tra cui il presidente della Corte d'appello, Domenico Introcaso, e il procuratore capo della Dda, Nicola Gratteri

CATANZARO Sono riprese, questa mattina, nella Prefettura di Catanzaro, le audizioni della Commissione parlamentare antimafia, in missione da ieri in Calabria per fare il punto sullo stato della lotta alla ‘ndrangheta. A essere ascoltata, in questi minuti, e’ la commissione straordinaria che guida l’Asp di Catanzaro, commissariata per infiltrazioni mafiose nel settembre 2019. Le successive audizioni riguarderanno, tra gli altri, esponenti del mondo imprenditoriale e produttivo, i testimoni di giustizia Andrea Dominijanni e Rocco Mangiardi, il procuratore di Vibo Valentia Camillo Falvo e rappresentanti di “Libera”. Ieri nella prima giornata della missione nel capoluogo calabrese, la Commissione parlamentare antimafia ha ascoltato, tra gli altri, i vertici della magistratura del distretto, tra cui il presidente della Corte d’appello, Domenico Introcaso, e il procuratore capo della Dda, Nicola Gratteri, e i vertici delle forze dell’ordine presenti sul territorio.