Locri manifesta per la sanità. «Chiediamo giustizia per i morti e per i vivi» Il sindaco Calabrese porta in piazza le istituzioni. «Basta chiacchiere dai ministeri. Qui servono "cervelli" in grado di gestire l'emergenza. Vogliamo un ospedale funzionante»

LOCRI «Siamo cittadini di un territorio di serie B, finora abbiamo sentito tante chiacchiere da chi dovrebbe risolvere i problemi. Noi invece chiediamo soluzioni per il nostro ospedale e per la sanità nella Locride». Il sindaco di Locri Giovanni Calabrese è sempre in prima linea nelle manifestazioni per la sanità. Da sette anni invoca una sanità funzionante. «Ho incontrato tre ministri della Repubblica – dice –: da loro tanti sorrisi e tanta cordialità, ma non è mai arrivata alcuna soluzione». Davanti al Palazzo di giustizia di Locri ci sono altri primi cittadini: la manifestazione, in tempo di Covid, non è (e non può essere) partecipata come le precedenti. Ma i contenuti non mancano.

Calabrese non ha mezze misure: «Qui ci servono cervelli. Quelli che gestiscono l’ospedale non sono adeguati a gestire una situazione di emergenza. E non è accettabile ciò che dice Bray (Antonio Bray, direttore sanitario dell’Asp di Reggio Calabria, ndr), cioè che non si fanno concorsi perché i commissari hanno paura della mafia. Non ci stiamo, non è possibile».

La richiesta, per quanto semplice, è diventata un miraggio nella Locride. «Vogliamo un ospedale funzionante. La sanità in quest’area è un crimine nei confronti della collettività e noi siamo qui per difendere e tutelare un nostro diritto: chiediamo giustizia per i morti e per i vivi. Ma siamo stanchi delle promesse: vogliamo risultati e azioni concrete». Una promessa se la concede anche il sindaco: «Noi ci siamo e ci saremo, non ci stanchiamo. Siamo qui per difendere questo popolo senza magliette politiche, ma con la fascia dei sindaci. Lo Stato siamo noi».