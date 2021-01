Covid, Italia verso la stretta: si attende il report dell’Iss In bilico molte regioni italiane: la Calabria resta con il fiato sospeso e rischia la “zona arancione”. Stampa articolo

COSENZA La Calabria resta con il fiato sospeso e incrocia le dita. Il numero dei contagi aumenta così come il pericolo di rientrare nelle fasce di rischio più alto. Dall’11 gennaio (quasi) tutta Italia si colorerà di arancione, salvo qualche regione che potrebbe restare “gialla”. In bilico invece Lombardia, Veneto, Sicilia, Lazio, Puglia, Basilicata, Emilia-Romagna e Calabria il cui destino si deciderà nelle prossime ore. La decisione arriverà oggi con il monitoraggio dell’Iss seguito dalla firma del ministro della Salute Roberto Speranza dell’ordinanza legata alle nuove misure di contenimento. Il governo lavora anche al nuovo Dpcm che entrerà in vigore il prossimo 16 gennaio e dovrebbe (mai come in questi caso è il condizionale d’obbligo) restare in vigore fino alla fine del mese.