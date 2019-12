REGIONALI | Tutti i nomi nelle due liste a sostegno di Aiello Le formazioni che tenteranno la scalata alla Cittadella assieme al prof dell’Unical sono M5S e Calabria civica-Liberi di cambiare Condividi su







CATANZARO Sono due le liste che sosterranno la corsa a presidente di Francesco Aiello. Il prof scelto da popolo pentastellato attraverso la piattaforma Rousseau potrà contare oltre che dallo schieramento messo in campo dal Movimento 5 Stelle da una lista civica “Calabria civica-Liberi di cambiare”.

AIELLO E PARENTELA: «DA NOI LISTE PULITE» «L’alleanza civica del Movimento 5 Stelle ha ufficialmente presentato le liste dei propri candidati al Consiglio regionale della Calabria». Lo affermano, in una nota congiunta, Francesco Aiello, candidato governatore della stessa alleanza civica, e Paolo Parentela, coordinatore del Movimento 5 Stelle per le elezioni regionali della Calabria. «Nelle tre circoscrizioni elettorali della Calabria, la nostra coalizione civica – aggiungono Aiello e Parentela – è presente con la lista e il simbolo del Movimento 5 Stelle e con la lista e il simbolo di Calabria Civica, con l’obiettivo di rappresentare l’unica alternativa al sistema dei partiti, che in Calabria ha fatto salire la disoccupazione, affossato il Servizio sanitario regionale, gestito la cosa e la spesa pubblica in maniera molto spesso clientelare, così determinando condizioni di dominio criminale, di sottosviluppo, di spaventoso degrado del territorio, di disperazione, di povertà e sofferenza spaventose, con il conseguente aumento dei viaggi della speranza per lavoro e cure altrove». «Con l’attenta valutazione dei candidati da parte dei probiviri, del comitato di garanzia e del capo politico del Movimento 5 Stelle, abbiamo garantito – proseguono Aiello e Parentela – liste pulite, fatte di persone coraggiose, libere e capaci che non hanno affiliazioni ai partiti, alla criminalità organizzata e ad associazioni segrete, vietate dalla legge. Ci presentiamo al giudizio degli elettori con la consapevolezza d’aver rifiutato la corte dei partiti e di loro istrioni, d’aver compiuto una scelta netta per il bene comune e non per l’interesse di quei comitati di potere individuati e perseguiti dalle Procure». «Nonostante l’opera di bonifica di Nicola Gratteri, i nostri avversari hanno tra l’altro imbarcato – conclude Parentela – soggetti che hanno costruito fortune grazie alle mammelle della Regione o personaggi che fino a ieri hanno sostenuto a spada tratta protagonisti di una pessima e fallimentare amministrazione della Calabria».

MOVIMENTO 5 STELLE

Circoscrizione Nord

Vittorio Bruno

Guglielmo Minervino

Rossella Gallo

Davide Tavernise

Valentina Pastena

Manlio Caligiuri

Gianluca Paldino

Carmela Cirullo

Rosa Bevilacqua

Circoscrizione Centro

Iolanda Nausica Scalese (44 anni)

Francesco Mardente (37 anni)

Chiara Giardino (50 anni)

Dariush Assadi (32 anni)

Alessia Bausone (32 anni)

Giuseppe Tropeano (58 anni)

Umberto Militare (26 anni)

Vittorio Oliveto (26 anni)

Circoscrizione Sud

Maria Laface

Antonino Scappatura

Armando Quattrone

Domenico Augliera

Riccardo Barbucci

Cosimo Romeo

Natale Costantino

CALABRIA CIVICA-LIBERI DI CAMBIARE

Circoscrizione Nord

Francesco Aiello

Nicholas Rinaldi

Luca delle Cave

Giovanni Bonacci

Angela Rizzo

Francesco Romano

Tiziana Garofalo

Francesco Luca Lifrieri

Gianfranco Tocci

Circoscrizione Centro

Luigi Stranieri (55 anni)

Giusy Manuela Ciciarello (38 anni)

Giovanni Pizzimenti (69 anni)

Antonio Maida (52 anni)

Carmela Squillace (57 anni)

Francesco Afflitto (67 anni)

Francesco Valenzise (30 anni)

Paola Morace (59 anni)

Circoscrizione Sud

Amilcare Mollica

Jacopo Rizzo

Giovanni Barillà

Daniele Caccamo

Natale Bianchi

Antonella Italiano