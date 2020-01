Truffa all’Ue, revocato l’arresto di La Rupa e del figlio Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha annullato il provvedimento del gip di Paola. Tra le accuse mosse all’ex sindaco e al figlio l’aver venduto olio biologico “taroccato” e di tentata estorsione ai danni di un finanziere

AMANTEA Esce dal carcere l’ex consigliere regionale nonché sindaco di Amantea Franco La Rupa e dai domiciliari suo figlio Antonio. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha infatti annullato il provvedimento del GIP presso il tribunale di Paola che aveva disposto le misure cautelari. I due erano finiti al centro di un’inchiesta della Procura di Paola su una presunta truffa ai danni dello Stato. In particolare l’accusa, contesta a La Rupa e al figlio una presunta truffa ai danni dello stato, relativa alla vendita di olio di oliva con marchio biologico, una intestazione fittizia di beni, autoriciclaggio, tentata estorsione e calunnia in danno di un maresciallo della guardia di finanza in servizio presso la tenenza di Amantea (qui la cronaca dettagliata).

Accuse che avevano portato l’arresto dei due. Giovedì pomeriggio è arrivato invece il provvedimento di annullamento del Tribunale del Riesame che ha riguardato tutti i capi di imputazione. Piena soddisfazione per l’esito del ricorso è stata espressa dai difensori dell’onorevole La Rupa, avvocati Gregorio Barba e Gianluca Serravalle, che hanno visto pienamente accolte le loro tesi difensive. (rds)