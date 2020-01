L’ex prefetto Galeone davanti al Gip Si svolgerà al Tribunale di Cosenza l’udienza durante la quale i legali dell’alto dirigente del ministero dell’Interno, ora sospesa, puntano a smontare l’accusa. La donna è accusata di aver pretesto ed ottenuto una mazzetta e l’emissione di un fattura dall’imprenditrice Cinzia Falcone

Condividi su









COSENZA L’ex prefetto di Cosenza, Paola Galeone comparirà oggi davanti al Giudice delle indagini preliminari. Al Tribunale del capoluogo bruzio, infatti, è fissata l’udienza durante la quale i legali dell’alto dirigente dallo Stato, Franco Sammarco e Nicola Carratelli, tenteranno di smontare la teoria dell’accusa dell’indagine che ha portato la Galeone ai domiciliari. La vicenda è nota: l’ex prefetto – ora sospeso dall’incarico del ministero dell’Interno – avrebbe pretesto ed ottenuto l’emissione di una fattura da 1.200 e una “mazzetta” da 700 euro da Cinzia Falcone, imprenditrice e presidente dell’associazione Animed. Una somma che rappresenterebbe la quota della “spartizione” orchestrata dalla stesa Galeone per dividersi quella parte del fondo di rappresentanza residuato dalle risorse messe a disposizione dalla Prefettura per rimborsare le spese sostenute dal prefetto nelle occasioni istituzionali. Un accordo “saltato”, ricordiamo, dopo che la stessa imprenditrice ha raccontato tutto agli inquirenti che hanno fatto scattare l’operazione che ha portato appunto all’arresto dell’ex prefetto.

Davanti al gip, dunque, i legali della Galeone punteranno a scardinare le accuse o quantomeno a dimostrare la non sussistenza del regime degli arresti domiciliari per la loro assistita.