Incidente mortale nel Reggino, muore 19enne A perdere la vita Manuel Iannì. Il sinistro nel cuore della notte sull’autostrada tra Palmi e Gioia

Condividi su









PALMI Manuel Iannì, un 19enne di Gioia Tauro ha perso la vita in un incidente avvenuto lungo l’autostrada A2 nel reggino. Secondo una prima ricostruzione il giovane stava percorrendo attorno alle 2 della notte in direzione Nord il tratto di autostrada tra Palmi e Gioia Tauro quando per cause ancora in corso di accertamento la sua Peugeot 107 sulla quale viaggiava sarebbe finita contro il guardrail. Per l’impatto l’auto si sarebbe ribaltata scaraventando il 19 fuori della sua auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che costatare la morte del giovane. In azione anche una pattuglia della polizia stradale e il personale dell’Anas che hanno provveduto a ripristinare la circolazione lungo il tratto coinvolto nell’incidente che era rimasto chiuso per diverse ore.