Bufera all’Asp di Cosenza, passo indietro di Daniela Saitta Il commissario dell’Azienda sanitaria cosentina ha rassegnato le dimissioni nelle mani di Cotticelli. La dirigente era finita al centro di polemiche dopo alcune nomine. Tra cui quella della figlia: «Condizioni ambientali che non consentono di proseguire»

COSENZA Daniela Saitta, commissario dell’Asp di Cosenza ha rassegnato le dimissioni. La decisione è stata formalizzata con una lettera inviata al commissario ad acta per il Piano di Rientro del debito sanitario calabrese, Saverio Cotticelli. Alla base della scelta di Saitta di lasciare l’incarico «condizioni ambientali» scrive la stessa nel documento di dimissioni che «non consentono di proseguire con serenità e pienezza dei poteri nello svolgimento dell’incarico».

Il commissario dell’Asp era finita al centro di furenti polemiche per alcune nomine effettuate all’indomani del suo insediamento. Ad incrementare quelle tensioni la decisione di affidare “a titolo gratuito” alla figlia la consulenza personale per la sua attività di commercialista (un incarico per la verità revocato dopo solo un giorno). La decisione di Saitta di compiere il passo indietro, fa sapere la stessa, è «irrevocabile».