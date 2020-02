Santelli nomina la cugina nel suo staff La governatrice ha trasferito Pia Santelli nella struttura speciale della Presidenza. Andrà ad affiancarsi a Vigna e Giampaolo Calabrese. Gli altri due membri del cerchio magico nominati nei giorni scorsi

CATANZARO Un cerchio sempre più “magico” per la Santelli, che nel suo staff nomina persone di massima fiducia, compresa una stretta parente. È di ieri il decreto con la quale la neo presidente della Regione ha designato quale componente della sua struttura speciale la cugina Pia, ingegnere, comunque già dipendente regionale, in servizio presso il Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio della Cittadella. La nomina di Pia Santelli – si legge nel decreto di nomina – «durerà fino alla cessazione della carica della presidente della Giunta regionale»: oltre a questa scadenza «la nomina dovrà ritenersi cessata, per cui Pia Santelli dovrà fare rientro presso il dipartimento e l’Ufficio di appartenenza senza necessità di ulteriori provvedimenti e/o comunicazioni da parte di questa amministrazione, nei seguenti casi: anticipata risoluzione; revoca per sopravvenuta carenza dell’elemento fiduciario; sopravvenuta incompatibilità».

Con la nomina di Pia Santelli la struttura speciale della presidente della Regione si arricchisce di una terza unità, dopo che nei giorni scorsi la Santelli aveva designato anche luigi Vigna quale responsabile amministrativo e Giampaolo Calabrese quale segretario particolare: altri due – manco a dirlo – “fedelissimi” della governatrice.