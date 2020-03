San Giorgio Albanese, bimbo di sei anni morto investito da una macchina Il piccolo stava trascorrendo la domenica dai suoi nonni, nel piccolo comune ionico in provincia di Cosenza. Inutile l’arrivo dei soccorsi

CORIGLIANO ROSSANO L’arrivo dell’elisoccorso da Cosenza è stato inutile. Non ce l’ha fatta ad aspettare l’arrivo dei sanitari un bambino di appena sei anni, investito da una macchina mentre qualche ora dopo aver consumato il pranzo domenicale stava giocando in strada. Una sana abitudine da bambini che crescono lontano dal caos cittadino, si è trasformata in una tragedia. Una domenica di sangue e di dolore che si è consumata in contrada Colucci, nel comune di San Giorgio Albanese nel cosentino. La strada che collega il comune ionico con quello di San Giorgio Albanese è diventata teatro dell’orrore. Il piccolo, residente nel comune di Cerchiara di Calabria nel cuore del Pollino, si trovava a casa dei nonni quando, per cause sulle quali stanno lavorando i carabinieri del reparto radiomobile al servizio dei marescialli Serafino Madeo e del collega di reparto Borrelli, è stato colpito da una Suzuky Jimny guidata da una trentenne L.C. residente del posto. La ragazza, in base alle prime ricostruzioni, si è immediatamente fermata e insieme ai genitori ha chiamato i sanitari del 118 il cui intervento è stato inutile. Come da prassi è stata avvertita la procura della repubblica di Castrovillari che sul caso aprirà un fascicolo d’indagine. (mi.pr.)