Coronavirus, il bollettino della Regione: 60 casi positivi. Effettuati 581 tamponi Diramato il report quotidiano dei soggetti sottoposti a controlli in Calabria di Covid-19. Le persone giunte nella regione sono state 6.302. In quarantena volontaria sono 4.706

Condividi su









In Calabria ad oggi sono stati effettuati 581 tamponi

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 60, quelle negative sono 521.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 6 in reparto (7 secondo quanto riferito nel bollettino della Direzione del Pugliese Ciaccio delle ore 18.00, a seguito della pubblicazione del bollettino); 1 in rianimazione; 2 in isolamento domiciliare

– Cosenza: 9 in reparto; 2 in rianimazione; 4 in isolamento domiciliare

– Reggio Calabria: 5 in reparto; 1 in rianimazione; 11 in isolamento domiciliare; 1 guarito;

– Vibo Valentia: 3 in isolamento domiciliare

– Crotone: 2 in reparto; 13 in isolamento domiciliare

I soggetti in quarantena volontaria sono 4706, così distribuiti:

– Cosenza: 1999

– Crotone: 239

– Catanzaro: 464

– Vibo Valentia: 404

– Reggio Calabria: 1600

Le persone giunte in Calabria negli ultimi quattordici giorni che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 6302.

Ai dati forniti oggi alla Protezione Civile Nazionale, va aggiunta una persona deceduta a Reggio Calabria, risultata positiva al test Coronavirus dopo il decesso.