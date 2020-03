Bloccati sullo Stretto, 90 persone rimarranno in quarantena in Calabria In nottata circa 150 persone, per lo più famiglie e minori, hanno potuto raggiungere la Sicilia traghettando dal porto di Reggio Calabria. I restanti avevano inizialmente attivato una forma di protesta, ma ora la situazione sembra sotto controllo

VILLA SAN GIOVANNI Un nuovo episodio – forse l’ultimo – si aggiunge alla vicenda (ne abbiamo scritto qui) delle persone tenute “in ostaggio” agli imbarcaderi di Villa. Resteranno in quarantena in Calabria le circa 90 persone giunte in auto fino a Villa San Giovanni e bloccate agli imbarcaderi perché non in regola con le disposizioni dettate dal governo per il contenimento del contagio del coronavirus. Oltre alle disposizioni del governo e alle proteste del sindaco di Messina, a sbarrare il passo è stata la Regione Sicilia, che ha emanato una propria ordinanza restrittiva. In nottata circa 150 persone, per lo più famiglie e minori, hanno potuto raggiungere la Sicilia traghettando dal porto di Reggio Calabria.

Le persone rimaste, circa 90, hanno inizialmente attivato una forma di protesta, ma adesso la situazione è tranquilla e si attende un sito, nella provincia di Reggio Calabria, dove metterli in quarantena.