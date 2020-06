«Facciamo tremare qua a Verona». Le intimidazioni e i riti della ‘ndrangheta “silente”

di Francesco Donnici

VERONA Quelli che negli ultimi anni erano parsi solo dei sussurri o il lento gocciolare di un’infiltrazione della ‘ndrangheta nel territorio veneto, assumono, nella ricostruzione della Procura guidata da Bruno Cherchi , la forma di un’ipotesi terribilmente realistica: tra Verona e Venezia opera un vero e proprio “locale” della “casa madre”.

Una «fazione riconducibile alla terra calabrese», nello specifico a Isola Capo Rizzuto, nel tempo palcoscenico della “storia criminale” del potente clan degli “Arena-Nicoscia”.

E secondo gli inquirenti, questa è una storia che si ripete, mutuata da «due indagini che precedono quella della Dda di Venezia: “Aemilia” e “Jonny”».

Una fitta serie di reati aventi come filo conduttore la famiglia Giardino, nella ricostruzione, «minimo comune denominatore di tutte le iniziative criminali, alcune anche di una certa efferatezza».

Un legame mai reciso con le famiglie calabresi, anche in virtù di vincoli di parentela. Nemmeno dopo il trasferimento dei Giardino da Isola di Capo Rizzuto a Verona dove ha sede la “filiale” con la caratteristica di «essere maggiormente interessata ad operare sotto traccia, senza gesti particolarmente eclatanti che possano richiamare su di sé l’attenzione delle forze dell’ordine, preferendo innervarsi nel tessuto imprenditoriale, contaminandolo irreversibilmente».

DOPO IL RICOVERO DI “TOTAREDDU” E con tutta probabilità, non fosse stato per la malattia e il conseguente ricovero in ospedale del “capo”, Antonio Giardino detto “Totareddu” – classe 69, operante nel territorio del Veronese «a seguito del trasferimento di alcune delle famiglie di Isola di Capo Rizzuto Verona, fine degli anni ’80, inizio degli anni ’90» – tutta questa indagine non avrebbe avuto impulso.

Scelto per via del suo lungo curriculum criminale, “Totareddu”, secondo il Pubblico Ministero, era riuscito «a dare vita ad un’associazione di tipo mafioso» che rimarcava tale sua connotazione proprio in relazione «alla storia della famiglia Giardino e degli altri associati». Ma il suo ricovero «impone da un lato la temporanea riorganizzazione del sodalizio; dall’altro, ne mette in luce le spaccature, con sodali quali il Toffanin e Pugliese, solleciti nell’approfittare del momento di debolezza del boss, per accaparrarsi lucrosi illegittimi affari illeciti».

«LA MAFIA SILENTE» IN VENETO La storia giudiziaria, soprattutto quella recente, dimostra quanto complesso sia provare il collegamento di un “locale” alla “casa madre” così qualificando l’esistenza, anche oltre i confini di una delle regioni “storiche”, di un’associazione ex articolo 416-bis. L’analisi della Dda di Venezia prende appunto le mosse «da tutti gli episodi e i comportamenti di cui gli indagati si sono resi responsabili» rileggendoli nell’ottica della «sussistenza di una capacità intimidatrice» che «più che di atti di violenza e minaccia espliciti, si avvalgono della fama criminale conseguita presso territori di origine che esportano in zone del territorio nazionale (o anche internazionale) diverse da quelle in cui sono state generate». Non si parla soltanto di “intimidazioni” intese come spedizioni punitive o manifestazioni violente, ma anche del semplice associare il proprio nome alla “nota” associazione e ossequiare alcuni “riti” classici della ‘ndrangheta, possono essere la manifestazione dell’esistenza dell’associazione anche sul territorio Veneto.

LA FORZA D’INTIMIDAZIONE: «TU E LA TUA CAPA SIETE MORTI» Tra i diversi episodi presi in esame dalla Dda vale la pena ricordare quello delle ritorsioni seguite al licenziamento di Alfredo Giardino, figlio di Francesco e nipote del boss, dalla sala slot dove lavorava. Vittime designate erana la titolare, Daniela Saccardo e Kaieber Castillo, che in quell’occasione subì un violento pestaggio per aver denunciato degli ammanchi di cassa riconducibili al rampollo della famiglia Giardino. La spedizione punitiva era stata organizzata, in quella circostanza, da Francesco e Ruggero Giovanni Giardino, che al termine urlavano minacce tipo «tu e la tua capa siete morti» all’indirizzo dei malcapitati. Secondo gli inquirenti «le modalità stesse di questa aggressione, in pieno giorno davanti a testimoni» non avevano altra finalità «che quella di affermare la supremazia del sodalizio, rafforzando nel soggetto passivo il timore di quello che, a tutti gli effetti, può definirsi un metodo mafioso. In tal senso, l’utilizzo di un messaggio intimidatorio, ancorché “silente”, cioè privo di richiesta, integra perfettamente la modalità mafiosa». Gli inquirenti fanno riferimento a un altro aspetto collegato a questa vicenda, che si ritrova nella conversazione intercettata tra Antonio Giardino, Antonella Bova, il figlio Giovanni, Francesco Giardino, la moglie Carolina Savoia e appunto il figlio Alfredo. In questa circostanza «tutti plaudono al metodo violento palesemente estorsivo posto in essere nei confronti del datore di lavoro di Alfredo, rendendo particolarmente evidente il legame familistico-criminale che avvince tra loro partecipanti questa associazione».

«TU HAI PRESENTE L’OPERAZIONE FATTA A ISOLA?» La Dda richiama anche alcuni episodi dove sono altri associati e non direttamente i Giardino a servirsi della «forza d’intimidazione del vincolo associativo». Tra questi c’è ad esempio la conversione di Domenico Mercurio e un dipendente di una banca che deve recuperare un credito. In quell’occasione Mercurio fa cenno «all’operazione che hanno fatto a Isola di Capo Rizzuto, dove hanno arrestato il prete e compagnia bella» lasciando trasparire il suo coinvolgimento nel clan: «Io sono appena uscito!», dice Mercurio per intimorire l’interlocutore, ed aggiunge: «Il recupero crediti fatelo a qualcun altro (…) ascoltate a me che vi conviene…vabbuò?». Non è un caso isolato come si evince dai diversi capi d’accusa mossi nei confronti dell’indagato. Di interesse anche le conversazioni intrattenute con Luca Zanfisi alla cui famiglia Mercurio si dice legato da molto tempo «ed aveva proposto al giovane di prendere l’abilitazione all’esercizio della professione, in maniera più facile, rivolgendosi ai propri contatti calabresi». In altre, parole, Mercurio – secondo quanto ricostruiscono gli inquirenti – si sarebbe rivolto all’amico Francesco Vallone per agevolare il superamento dell’esame di Stato di Zanfisi dopo avergli fatto prendere anche la residenza a Reggio Calabria. Mercurio rivendicherà questa circostanza nelle sue chiamate con Zanfisi dove tra l’altro, rivendica «orgogliosamente» l’appartenenza all’associazione di quelli che fanno «tremare qua a Verona». Cose che non smuoveranno Zanfisi dalla sua volontà di non incontrare Mercurio. Per questo motivo verrà dato incarico a Martino Vecchio, cognato dei “Giardino”, di operare un danneggiamento proprio nei confronti dello stesso Zanfisi che in quella circostanza simulerà di essersi rivolto ai carabinieri dimostrando di non voler cedere alle minacce degli associati.

LA GERARCHIA E LE FRATTURE INTERNE AL “LOCALE” Antonio Giardino è il vertice del “locale”, ma dopo la sua malattia le cose iniziano a cambiare. Michele Pugliese e Nicola Toffanin, secondo gli inquirenti «soggetti operativi della cellula» approfittano del momento «per concludere affari in proprio, operando una sorta di scalata al potere, anche sfruttando il timore che erano in grado di suscitare nelle vittime, evocando la loro appartenenza al gruppo». Tra questi “affari” risulterebbero «la gestione occulta della sala poker “News Double Up”, percependo un “pizzo”; la realizzazione di corsi “fantasma” con vertici di “Amila” S.p.A., avvalendosi della collaborazione di Francesco Vallone; interesse al mondo del traffico illecito di rifiuti; nonché la gestione di una squadra di picchiatori, fatta di uomini provenienti dall’Est Europa, da destinare alle attività di recupero crediti: dimostrando anche uno spiccato eclettismo nelle azioni criminali una capacità di diversificazione degli interessi». Una scalata al potere permessa quindi già di per sé dalla riconducibilità dei soggetti al sodalizio.

PADRI E FIGLI Che il “locale” fosse a tutti gli effetti un’articolazione della ‘ndrangheta, con la sua storia e i suoi riti, emerge inoltre da alcune intercettazioni di Domenico Mercurio e Nicola Toffanin che riguardano i rispettivi figli. Il primo sperimenta cosa significhi appartenere ad un clan mafioso, quando decide di non voler vedere più il figlio per evitare che prendesse «una brutta strada»: «L’ho messo in condizione di non farlo…è stata dura eh! Ci soffro tutti i giorni» E poi: «Quando ti vogliono colpire ti toccano i figli…non ti toccano a te».

Diverso il discorso nel caso di Toffanin che «vuole iniziare il “figlio” Filippo alle pratiche ‘ndranghetiste» spiegando come funziona la gerarchia e le dinamiche nell’associazione. «Io non ho mai sentito parlare di queste cose qua, dove si studiano?», chiede in una conversazione del 5 aprile 2018 il figlio Filippo. «Processi. I libri per il 90% scrivono stronzate». Secondo Nicola Toffanin «la verità la sanno in pochi» e quelli che «vivono dell’Antimafia» scrivono cose «che nonsanno. Intuiscono» (redazione@corrierecal.it)