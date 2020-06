Operazione Helios: indagati l’assessore regionale Catalfamo e l’ex consigliere di Sel Nucera

di Fabio Papalia

REGGIO CALABRIA Ci sono anche l’attuale assessore regionale Domenica Catalfamo e l’ex consigliere di Sel, Giovanni Nucera, tra i 13 indagati cui i Carabinieri hanno notificato un avviso conclusione indagini nell’ambito dell’operazione Helios. I loro nomi figurano tra gli 8 amministratori pubblici coinvolti nell’indagine coordinata dai pm Stefano Musolino, Walter Ignazitto e Alessandro Moffa. Gli altri politici indagati sono: il consigliere comunale Rocco Albanese, il consigliere comunale Filippo Quartuccio, l’ex sindaco di Taurianova Fabio Scionti, il consigliere della città metropolitana Antonino Castorina, l’assessore comunale Giovanni Muraca, il vicesindaco Armando Neri.

L’assessore regionale Domenica Catalfamo è indagata in concorso con l’amministratore delegato di Avr, Claudio Nardecchia, e col responsabile generale dell’area Calabria, Enzo Romeo, nella qualità di dirigente pro tempore del settore viabilità-trasporti-catasto strade-apq della Città metropolitana di Reggio Calabria, poi settore 12 edilizia nonché quale responsabile unico del procedimento dei lavori del progetto Gallico-Gambarie. L’accusa in concorso per i tre è di corruzione per l’esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio. In particolare Catalfamo avrebbe chiesto e ottenuto per sé o per altri vantaggi di varia natura: il 15 giugno 2015 la disponibilità di due autovetture con autista per il trasporto di persone necessario all’organizzazione della festa per il diciottesimo compleanno di sua figlia, mentre il 6 ottobre 2015 la disponibilità di una sistemazione abitativa a Milano per la figlia della moglie dell’allora presidente della Provincia, Giuseppe Raffa, e ancora il 26 gennaio 2018 il trasporto di un tapis roulant presso la propria abitazione con un veicolo e personale dell’Avr.

Catalfamo inoltre è accusata di associazione per delinquere con altre 3 persone (Veronica Caterina Gatto, Claudio Nardecchia ed Enzo Romeo – questi ultimi tre risultano anche quali persone offese per altri capi d’accusa nella stessa indagine), sempre in relazione al progetto della Gallico-Gambarie. Secondo l’accusa l’associazione sarebbe stata finalizzata allo scopo di commettere una pluralità di delitti contro la pubblica amministrazione.

Giovanni Nucera è indagato per concussione, perché “quale pubblico ufficiale e segnatamente quale consigliere della Regione Calabria e consigliere della Provincia di Reggio Calabria”, avrebbe “minacciato” più o meno larvatamente Avr per ottenere l’assunzione di un lavoratore da lui stesso raccomandato presso la società Autostrade Service spa, che fa parte dello stesso gruppo di imprese. (redazione@corrierecal.it)