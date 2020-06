Salvini a Reggio: «Preferisco essere qui che in una villa a Roma»

REGGIO CALABRIA «Lavoreremo per unire il centrodestra, consigliando di essere compatti e innovativi. A Crotone come a Reggio ci presenteremo con il simbolo della Lega». Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, a Reggio Calabria a proposito delle prossime amministrative che si svolgeranno in Calabria. «Con Forza Italia i rapporti sono buoni a tutti i livelli – ha detto ancora Salvini – e in vista delle prossime elezioni il nostro obiettivo è unire. come prima forza politica del paese. La priorità è mandare a casa la sinistra fin dalle prossime tornate elettorali di settembre». Ritornando sulle elezioni in Calabria, il leader del Carroccio ha annunciato: «Qui in presenteremo il nostro simbolo e nostre liste a Crotone e a Reggio con una premessa: prima il progetto e poi si discute dei candidati. Su Reggio e Crotone ci hanno già dato disponibilità a correre con noi. Comunque per la Lega rimane centrale che siano candidate persone al di sopra di ogni sospetto».

Poi il leader della lega in città per inaugurare la nuova sede del partito, rispondendo a una domanda sul Ponte sullo Stretto e l’economia ittica ha affermato: «Ambiente e lavoro possono convivere sia in Sicilia che in Calabria. Mi auguro che convivano perché Sicilia, Calabria ed Europa devono poter comunicare, viaggiare». «Il problema dei pescatori – ha continuato – sono le normative europee su quote tonno, spada, larghezza delle maglie da pesca, che sono folli. Per quel che mi riguarda – ha aggiunto – dovrebbero cancellare le quote perché il pesce c’è. Mi fido dei pescatori calabresi e siciliani più di qualche tecnico a Bruxelles che non ha mai visto un tonno».

E a proposito della politica nazionale il leader della Lega, che è a Reggio – prima tappa del suo tour in regione – ha detto: «Se il governo tiene? Dovete chiedere a Renzi, Zingaretti… Preferisco essere a Reggio che non in villa a Roma dove c’è brutta aria». «Hanno convocato professoroni, scienziati, grandi architetti costosissimi – ha poi aggiunto a proposito degli Stati Generali indetti dal premier Conte – ma per me il confronto che ha più valore è quello nelle sedi istituzionali e già dalla prossima settimana, in Parlamento, presenteremo le nostro proposte concrete che emergono dalle esigenze della vita reale dei cittadini e dei lavoratori. Ecco perché ho deciso di venire nel Mezzogiorno, per raccogliere le istanze del mondo del lavoro e dell’impresa e di portarle all’attenzione del Parlamento».