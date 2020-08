Coronavirus, ci sono 14 nuovi casi in Calabria nelle ultime 24 ore Undici sono stati registrati nell’area centrale. Mentre gli altri sono stati accertati nel Cosentino. Sale così a 1.491 (+14) il numero di contagi dall’inizio della pandemia nella regione Stampa articolo

CATANZARO Continua a salire la curva dei contagi. Anche se non al ritmo di ieri. Nelle ultime 24 ore in Calabria si registrano infatti 14 nuovi casi positivi al Coronavirus che porta la conta delle persone che hanno contratto il virus dall’inizio della pandemia a 1.491 (+14 rispetto a ieri). Complessivamente i tamponi effettuati finora sono stati 153.811 tamponi di cui 152.320 sono risultati negativi. Agli undici casi segnalati dall’area centrale si aggiungono i nuovi contagi nel Cosentino

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 9 in reparto; 7 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti.

– Cosenza: 8 in reparto; 41 in isolamento domiciliare; 446 guariti; 34 deceduti.

– Reggio Calabria: 3 in reparto; 82 in isolamento domiciliare; 284 guariti; 19 deceduti.

– Crotone: 1 in reparto; 10 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti.

– Vibo Valentia: 8 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti.

Altra Regione o Stato Estero: 111.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture provincie che nel tempo sono stati dimessi.

Nei ricoveri segnalati presso l’Ospedale di Catanzaro 3 sono ricoverati in malattie infettive, due provengono dalla Provincia di Vibo Valentia (di cui una è ricoverata in malattie infettive succesivamente al parto cesareo), uno è di fuori Regione (nel conteggio si trova nel setting Fuori Regione/ Stato Estero) e uno è stato trasferito al reparto di malattie infettive di Catanzaro.

Degli otto pazienti ricoverati al reparto di Malattie infettive di Cosenza, quattro sono non residenti.

I quattro positivi di Crotone provengono: uno dal Cara di Isola Capo Rizzuto, uno è un contatto di un positivo (nuovo focolaio familiare) e due sono di rientro.

I quattro casi di Vibo Valentia sono riconducibili alla nave proveniente da Civitavecchia; i tre positivi rilevati dall’AO di Catanzaro sono due migranti e uno è “fuori regione”: tutti e tre ricoverati.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 3.202.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.