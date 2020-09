Incidente sul lavoro a Rende, muore operaio – FOTO L’uomo sarebbe stato colpito in testa da un montacarichi mentre istallava un condizionatore. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118. Avviate le indagini da parte dei carabinieri per comprendere l’esatta dinamica di quanto accaduto Stampa articolo

di Michele Presta

RENDE Un tragico incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina a Rende lungo viale Marconi. A perdere la vita, Vittorio Spadafora, 45enne cosentino, impegnato nell’attività di installazione di un condizionatore.



In base ad una prima ricostruzione dell’accaduto, la vittima è stata colpita in testa da un montacarichi utilizzato per l’attività lavorativa. Nonostante l’arrivo dei sanitari per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Rende agli ordini del capitano Sebastiano Maieli che stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dinamica dell’accaduto. (m.presta@corrierecal.it)