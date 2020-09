Assenteismo al Comune di Gioia, scattano 9 provvedimenti cautelari – NOMI E VIDEO Tre persone sono finite ai domiciliari e a sei è stato notificato il divieto di dimora. L’operazione condotta dalle Fiamme Gialle è stata coordinata dalla Procura di Palmi. Si sarebbero assentati dopo aver timbrato il cartellino. Nei guai anche alcuni agenti della Polizia municipale. Il sindaco: «Ci costituiremo parte civile» Stampa articolo

GIOIA TAURO Operazione contro i “furbetti del cartellino” al Comune di Gioia Tauro. Le Fiamme gialle hanno eseguito stamani nove provvedimenti cautelari, tre arresti domiciliari e sei divieti di dimora, emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palmi su richiesta della Procura, nei confronti di Santo Vardè, nuovo comandante della Polizia locale, Andrea Rotondo e Giuseppe Pilè, tutti e tre posti ai domiciliari, e B.R. cl. 56, P.T. cl. 65, S.A. cl. 74, T.M. cl. 53, appartenenti alla Polizia Locale e S.S. cl. 66, P.D. cl. 56, dipendenti del Comune di Gioia Tauro con mansioni di bibliotecari. L’operazione è scattata al termine di un’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Palmi, i Finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria nella mattina odierna, hanno dato esecuzione a nove provvedimenti cautelari, tre arresti domiciliari e sei divieti di dimora, emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palmi su richiesta della Procura, nei confronti di V.S. cl. 60, B.R. cl. 56, P.G. cl. 68, R.A. cl. 76, P.T. cl. 65, S.A. cl. 74, T.M. cl. 53, appartenenti alla Polizia Locale e S.S. cl. 66, P.D. cl. 56, dipendenti del Comune di Gioia Tauro con mansioni di bibliotecari.

L’INCHIESTA I provvedimenti, costituiscono l’epilogo di una attività esperita da personale della Sezione del Nucleo Mobile delle Fiamme Gialle della 2^ Compagnia Gioia Tauro, nell’arco temporale settembre – dicembre 2019, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Palmi, nella persona del dottor Ottavio Sferlazza, ed il coordinamento del dottor Davide Lucisano – sostituto procuratore, che ha avuto origine da una denuncia presentata dall’allora Comandante della Polizia Locale, che qualche mese dopo si è dimesso dall’incarico, in relazione a reiterate ipotesi di assenteismo da parte di alcuni suoi collaboratori.

ASSENTEISTI SERIALI In particolare è stato accertato che costoro, pur attestando regolarmente la loro presenza in servizio, sovente si assentavano dal posto di lavoro in maniera del tutto ingiustificata con uso improprio di autovetture di servizio con sistematicità, per dedicarsi alle più disparate esigenze di carattere personale e familiare, non garantendo servizi essenziali per la collettività, ivi compreso il Comandante pro-tempore anche egli destinatario di misura cautelare. In un episodio, veniva riscontrato, altresì, che una vigilessa, oltre a recarsi ingiustificatamente con l’auto del Corpo fuori dal territorio di competenza aveva portato con sé l’arma di servizio, in violazione dell’art. 5 c 5 della Legge nr. 65/86.

Analoghe condotte di assenteismo, sono state, infine, accertate nei confronti anche di due bibliotecari i quali, dopo aver attestato regolarmente la presenza in servizio, abbandonavano il posto di lavoro non consentendo la fruibilità della biblioteca alla collettività.



IL SINDACO: «CI COSTITUIREMO PARTE CIVILE» Interviene, dopo l’operazione, anche il sindaco di Gioia Tauro Aldo Alessio. «Le ordinanze del Gip di Palmi – dice – hanno di fatto azzerato il Corpo di Polizia Locale del Comune di Gioia Tauro. Le condotte ascritte individuano violazioni dei doveri professionali, di correttezza e lealtà nei confronti del Comune di Gioia Tauro – datore di lavoro nonché pubblica amministrazione che si aspetta dai suoi impiegati un ruolo di integrità morale per il rispetto della Città e dei Cittadini». Alessio annuncia che il Comune provvederà «alle misure che la legge ci impone – immediata sospensione dal servizio e contestazione degli addebiti – in relazione alle contestazioni mosse dalla procura della Repubblica e in rispetto delle decisioni del Gip. Preannunciamo la costituzione del Comune di Gioia Tauro quale parte civile a tutela degli interessi patrimoniali, morali e di immagine del Comune».