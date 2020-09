Comunali, in Calabria l’affluenza al 62% È Crotone la provincia in cui si vota di più (66,99%), Vibo la più astensionista (58,92%). Percentuali alte nel capoluogo pitagorico. Reggio Calabria: alle urne il 67% degli aventi diritto Stampa articolo

LAMEZIA TERME È stata del 62,03 la percentuale definitiva di affluenza alle urne per le comunali in Calabria. Alle comunali, nella consultazione precedente, il dato era stato del 63,61%.

A Reggio Calabria e Crotone, dove si è votato per l’elezione del sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale, l’affluenza alle amministrative è stata, rispettivamente, del 67,03% (in crescita rispetto alle precedenti, quando fu del 65,07%) e del 67,64 contro il 71,15 delle precedenti consultazioni. Anche alle Comunali, la provincia con il più alto numero di elettori al voto è stata quella di Crotone (66,99%, alle precedenti elezioni l’affluenza era stata del 70,49), seguita da Reggio (62,27%, 63,60%), Cosenza (60,28%, 61,71%), Catanzaro (59,71%, 60,62%) e Vibo Valentia (58,92%, 59,68%). Lo scrutinio per le comunali inizierà domattina alle 9.

Questo il dato delle affluenze nei comuni delle diverse province:

CATANZARO

COSENZA

CROTONE

REGGIO CALABRIA

VIBO VALENTIA