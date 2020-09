Covid, un caso positivo al liceo di Cosenza. Classe in isolamento e tamponi per gli studenti È apprensione fra i banchi del “Telesio”. Il preside: «Stiamo lavorando nella massima serenità e mettendo in atto quanto previsto in questi casi». I primi esiti si avranno nelle prossime ore Stampa articolo

COSENZA C’è un primo caso di coronavirus a Cosenza ed è apprensione fra i banchi di scuola del liceo classico “Telesio”. L’esito positivo del tampone è quello di uno studente, con le autorità scolastiche e sanitarie che hanno già messo in atto tutte le azioni previste dai protocolli di sicurezza. Contestualmente, infatti, la classe è già stata posta in isolamento precauzionale mentre si stanno già effettuando i tamponi sugli altri studenti.

Il Dirigente del Liceo, Antonio Iaconianni: «Voglio tranquillizzare l’utenza – ha detto – che stiamo lavorando nella massima serenità e mettendo in atto quanto previsto in questi casi. Tutti gli allievi della classe frequentata dallo studente già stamane stanno effettuando il tampone naso-faringeo per la ricerca del virus SARS-CoV2 presso gli uffici competenti». «Confido di avere gli esiti nelle prossime ore – ha concluso il Preside – e sarà mia premura dare ulteriori comunicazioni alle famiglie ed all’utenza tutta»