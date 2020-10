Ballottaggi in Calabria, alle ore 19 affluenza al 29,33% Media più bassa nei sei Comuni chiamati al voto rispetto al primo turno. A Reggio Calabria ha votato il 29,39%, a Crotone il 31,25% Stampa articolo

Nei Comuni chiamati al voto per i ballottaggi l’affluenza in Calabria alle ore 19 è pari al29,33%, sotto la media nazionale del 30,08%. È quanto emerge dalla rilevazione del ministero dell’Interno.

I COMUNI Per quanto riguarda nel dettaglio i Comuni nei quali si sta votando, sempre in base alla rilevazione del Viminale a Reggio Calabria alle ore 19 l’affluenza è stata del 29,39% (inferiore al 33,73% del primo turno). A Crotone alle ore 19 ha votato il 31,27% (inferiore al 38,31% del primo turno).

Anche nelle altre quattro città in cui si sta votando al ballottaggio l’affluenza alle ore 19 – secondo il ministero dell’Interno – è stata inferiore a quella del primo turno: Cirò Marina 28,71% (32,21%), Castrovillari 29,80% (31,20), San Giovanni in Fiore 26,37% (30,95). Taurianova 25,96% (22,95).