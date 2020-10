Ballottaggio, in Calabria alle ore 23 ha votato solo il 39,69%. Seggi aperti anche domani Prima giornata di ballottaggio che si chiude con un dato inferiore rispetto al primo turno di due settimane fa. A Reggio ha votato il 40,42% degli aventi diritto, a Crotone il 39,89% Stampa articolo

REGGIO CALABRIA Si è chiusa alle 23 la prima giornata di ballottaggio (la seconda è domani fino alle 15) per eleggere in sei Comuni calabresi il nuovo sindaco. E in attesa di conoscere domani l’esito del voto, dal Viminale sono invece arrivati i dati definitivi sull’affluenza. Nei Comuni chiamati al voto per i ballottaggi l’affluenza in Calabria alle ore 23 è pari al 39,69%, leggermente superiore rispetto alla media nazionale del 39,03%.

I COMUNI Per quanto riguarda nel dettaglio i Comuni nei quali si sta votando, sempre in base alla rilevazione del Viminale a Reggio Calabria alle ore 23 l’affluenza è stata del 40,42% (inferiore al 49,47% del primo turno). A Crotone alle ore 23 ha votato il 39,89% (inferiore al 51,54% del primo turno).

Anche nelle altre quattro città in cui si sta votando al ballottaggio l’affluenza alle ore 23 – secondo il ministero dell’Interno – è stata inferiore a quella del primo turno: Cirò Marina 38,78% (47,43%), Castrovillari 40,57% (44,35), San Giovanni in Fiore 35,88% (42,61). Taurianova 36,34% (42,91).