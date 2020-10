Nuovo sbarco della Locride, una cinquantina i migranti a bordo di una barca a vela – VIDEO Ci sarebbe un disperso. Il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese: «La nostra è una terra di frontiera e di speranza. Al nostro isolamento si aggiunge la disperazione dei migranti che quotidianamente approdano sulle nostre coste dove trovano certamente solidarietà, calore umano, accoglienza, assistenza, ma anche l’inizio di un nuovo calvario» Stampa articolo

LOCRI È in corso tra Riace e Monasterace un nuovo sbarco, una cinquantina i migranti a bordo di una barca a vela. Fra questi ci sarebbe un disperso. In due pare si siano tuffati in mare per tentare di raggiungere la costa e solo uno di questi ci sarebbe riuscito. Avviate le ricerche. La segnalazione dello sbarco è arrivata da alcuni automobilisti di passaggio lungo la statale 106 fra Riace e Camini.

La notizia, frattanto, è stata commentata dal sindaco di Locri, Giovanni Calabrese. Su Facebook, il primo cittadino ha dato notizia dello sbarco.

«Locride terra di frontiera e di speranza. In corso uno sbarco di una “carretta del mare” con a bordo oltre cinquanta giovani alla ricerca di una nuova opportunità di vita. Al nostro isolamento si aggiunge la disperazione dei migranti che quotidianamente approdano sulle nostre coste dove trovano certamente solidarietà, calore umano, accoglienza, assistenza, ma anche l’inizio di un nuovo calvario. Un grazie alle Forze dell’Ordine e ai Sindaci dei territori chiamati ad ulteriori sforzi per affrontare senza mezzi, strutture e risorse queste difficili situazioni», conclude Calabrese.