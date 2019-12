I colletti bianchi coinvolti: arrestati Pittelli e il sindaco di Pizzo, divieto di dimora per Adamo Altri avvocati e imprenditori arrestati nel blitz della Dda di Catanzaro che ha portato a 334 arresti. Coinvolti anche l’avvocato Stilo, l’ex consigliere regionale Giamborino e il presidente di Sorical Incarnato. Spicca il coinvolgimento di Giancarlo Pittelli che «avrebbe messo a disposizione dei clan la sua fitta rete di conoscenze» Condividi su







CATANZARO Coinvolto nel blitz anche uno dei più noti penalisti calabresi. Si tratta di Giancarlo Pittelli, che vanta anche un passato di impegno politico. Secondo quanto riferito dagli investigatori «avrebbe messo sistematicamente a disposizione dei criminali il proprio rilevante patrimonio di conoscenze e di rapporti privilegiati con esponenti di primo piano a livello politico-istituzionale, del mondo imprenditoriale e delle professioni, anche per acquisire informazioni coperte dal segreto d’ufficio e per garantirne lo sviluppo nel settore imprenditoriale». Dalle indagini sarebbero inoltre emersi anche i rapporti diretti tra Pittelli, iscritto al Grande Oriente d’Italia, e Luigi Mancuso, uno dei boss dell’omonima cosca. Eletto deputato nel 2001, candidato per la Casa delle Libertà nel collegio uninominale di Soverato, è stato – in quella legislatura – membro della commissione Giustizia alla Camera dei deputati. Per due anni è stato presidente della società calcistica del Catanzaro. Per Pittelli altre due esperienze in parlamento: nel 2006 e nel 2008, sempre nel centrodestra.

Altri avvocati sarebbero indagati nell’operazione “Rinascita-Scott” che si è abbattuta questa mattina sulle cosche del Vibonese facenti capo al clan Mancuso di Limbadi portando a 334 arresti (sono 416 nel complesso le persone indagate). E, tra le persone coinvolte, ci sarebbe anche il sindaco di Pizzo Calabro Gianluca Callipo, 37 anni, eletto per la seconda volta sindaco di Pizzo nel 2017. Callipo è stato, nel 2015, candidato alle Primarie del centrosinistra. Callipo è anche presidente di Anci Calabria. Altro legale coinvolto sarebbe l’avvocato Francesco Stilo, già difensore di Andrea Mantella, pentito del Vibonese, e avvocato dell’uomo che, qualche settimana fa, ha cercato di varcare la frontiera tra Italia e Svizzera con un assegno da 100 milioni di euro. In carcere anche l’ex consigliere regionale Pietro Giamborino ritenuto formalmente affiliato alla locale di Piscopio. Il politico, secondo l’accusa, avrebbe intessuto legami con alcuni dei più importanti appartenenti alla ‘ndrangheta vibonese per garantirsi voti ed appoggi necessari alla sua ascesa politica, divenendo, di fatto, «uno stabile collegamento dell’associazione con la politica calabrese, funzionale alla concessione illecita di appalti pubblici e di posti di lavoro per affiliati o soggetti comunque contigui alla consorteria».

Disposti i domiciliari, invece, per il presidente della Sorical Luigi Incarnato, coinvolto in un presunto episodio di corruzione elettorale nel corso della campagna per le Politiche 2018.

Misura cautelare anche per Nicola Adamo, ex vicepresidente della giunta regionale, già segretario dei Ds e storico esponente del centrosinistra (nonché uno dei personaggi più vicini all’attuale governatore Mario Oliverio). Ad Adamo, secondo quanto si apprende, sarebbe stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora, è indagato per traffico di influenze. Tra gli indagati anche Vincenzo De Filippis, esponente dell’Msi, poi in Alleanza Nazionale, assessore all’Ambiente per pochi mesi nell’esecutivo guidato da Elio Costa, nel 2015. Tra gli arrestati anche l’ex comandante del reparto

operativo dei carabinieri di Catanzaro Giorgio Naselli, adesso comandante provinciale a Teramo.

Tra gli arrestati figurano anche Filippo Nesci, comandante della Polizia municipale di Vibo Valentia, ritenuto responsabile di episodi di corruzione in favore di esponenti dell’associazione, ed Enrico Caria, all’epoca dei fatti comandante della Polizia locale di Pizzo che, in concorso con Callipo, avrebbe agito nell’interesse dei Mazzotta, egemoni sul territorio, adottando condotte perlopiù omissive.

L’OPERAZIONE L’imponente operazione, frutto di articolate indagini durate anni, oltre alla Calabria interessa varie regioni d’Italia dove la ‘ndrangheta vibonese si è ramificata: Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Sicilia, Puglia, Campania e Basilicata. Alcuni indagati sono stati localizzati e arrestati in Germania, Svizzera e Bulgaria in collaborazione con le locali forze di Polizia e in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria di Catanzaro.

MORRA: «IN CALABRIA ARIA MIGLIORE» «Grazie e ancora grazie alle migliaia di donne e uomini impegnati da stanotte nella maxi operazione che ha portato allo smantellamento di tutte le cosce operanti nel vibonese e facenti capo alla cosca Mancuso Limbadi». A dirlo è Nicola Morra presidente della Commissione parlamentare Antimafia. «Un plauso al Ros, guidato dal generale Pasquale Angelosanto – ha aggiunto – e altrettanto alla magistratura, alla Dda di Catanzaro guidata da Nicola Gratteri. Stanotte lo Stato ha dimostrato ancora una volta tutta la sua capacità di reazione dispiegando uomini e mezzi per un attacco frontale». «Da oggi in Calabria si respira un’aria migliore – ha sostenuto Morra – , un’aria che ha il sapore di libertà. Queste continue operazioni devono farci comprendere la potenza di fuoco e di penetrazione delle mafie e quindi la lotta alla criminalità organizzata deve essere il primo punto dell’agenda politica». «Non basta un applauso al momento degli arresti – ha detto ancora il presidente dell’Antimafia – ma c’è bisogno di sostegno concreto e continuo per le necessità delle forze dell’ordine e della magistratura. Dall’altra parte tutti noi cittadini dobbiamo avere fiducia nelle capacità di contrasto delle Istituzioni contro le mafie». «Ma le Istituzioni vanno protette e rispettate – ha concluso – e non abbandonate per mere beghe di partito. Oggi è una bella giornata per chi ha a cuore la legalità». (aletru)

GLI ARRESTATI I primi nomi diffusi dagli inquirenti coinvolti nell’operazione oltre all’avvocato Pittelli e al sindaco di Pizzo Callipo, sono:

Luigi Mancuso, boss dell’omonima cosca di Limbadi

Filippo Nesci, comandante della Polizia municipale di Vibo Valentia

Pasquale Gallone di Nicotera

Francesco Gallone, di Nicotera,

Gianfranco Ferrante, imprenditore nel settore della ristorazione

Antonio Prestia, imprenditore edile di San Calogero

Domenico Anello di Curinga

Agostino Redi di Limbadi

Emanuele La Malfa di Nicotera

Danilo Tripodi, impiegato del Tribunale di Vibo Valentia

Lello Tomeo di Nicotera

Salvatore Tulosai di Vibo Valentia

Vincenzo Mantella di Vibo

Leoluca Lo Bianco (detto “U Rozzu”)

Michelino Scordamaglia

Salvatore Furlano

Domenico (Mommo) Macrì

Domenico Camillò di Vibo Valentia

Giuseppe Camillò, di Vibo Valentia

Carmelo D’Andrea (alias “Coscia Agnejiu)

Giovanni D’Andrea, di Vibo Valentia

Antonio Lopez, tutti di Vibo Valentia

Giovanni Giamborino di Piscopio

Antonino Barbieri di Pannaconi di Cessaniti

Michelangelo Barbieri di Pannaconi di Cessaniti

il boss Antonio La Rosa di Tropea (alias “Ciondolino”)

Francesco La Rosa di Tropea (alias “U Bimbu”)

Antonio Scrugli, fruttivendolo di Vibo Valentia

Francesco Isolabella, imprenditori di Pizzo Calabro

Carmelita Isolabella, Pizzo Calabro

Daniele Pulitano, Pizzo

Luigi Vitrò

Caterina Pettinato

Mario Artusa, l’imprenditore nel settore abbigliamento di Vibo