Regionali, Occhiuto si candida con tre liste. «Non c’è limite al tradimento» Il sindaco di Cosenza annuncia ufficialmente la sua discesa in campo e attacca il suo ex braccio destro: «Jole cosa farà? Proporrà ai calabresi il mio programma?»

COSENZA Il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, ha definitivamente sciolto le riserve e ufficializzato la sua discesa in campo alle prossime elezioni regionali della Calabria, fissate per il prossimo 26 gennaio 2020. «Siamo stati trattati molto male. Jole – ha detto lo stesso Occhiuto – non mi aveva neanche avvisato che avrebbe potuto sostituirsi a me. Anzi, subito dopo la sua designazione mi ha telefonato per dirmi che potevo considerarmi ‘libero’. Devo ammettere invece che Berlusconi mi ha difeso sinceramente e tantissimo e credeva in me. Lo stimo e l’ho sempre ammirato. Alla fine ha dovuto scegliere tra me e la Lega e ha scelto la Lega»

PRONTE TRE LISTE Occhiuto sarà sostenuto – almeno per il momento – da tre liste ed è pronto a contrapporsi, di fatto, al suo braccio destro in Comune, Jole Santelli, (vicesindaco e assessore alla cultura dimessasi a inizio dicembre) ufficialmente designata da Forza Italia e sostenuta da FdI e Lega per le regionali calabresi. «E pensare – ha aggiunto ancora Occhiuto – che per più due anni ha condiviso il mio progetto innovativo per la Calabria e che ha sempre sostenuto che sarei stato l’unica speranza per la Calabria. Non c’è limite al tradimento, e in questa occasione ne sto verificando l’amarezza osservando i comportamenti di tanti che erano sempre intorno a me. Ma questa è la vita, figuriamoci la politica. Ora Jole cosa farà? Proporrà ai calabresi il mio programma?»