REGIONALI | Inizia la corsa di Callipo, ecco i candidati

CATANZARO La corsa di Pippo Callipo è partita ufficialmente. Dopo le tribolazioni per la scelta del candidato (e gli scontri tra oliveriani e Pd ufficiale), l’imprenditore del tonno ha radunato attorno a sé il Pd e un’aggregazione civica, trovando negli ultimi giorni anche la disponibilità al sostegno dell’ex presidente della giunta regionale Giuseppe Nisticò. Ore tese, nella segreteria di Pizzo, hanno portato all’esclusione dalle formazioni a sostegno di Callipo, di alcuni campioni delle preferenze sgraditi al candidato presidente. Bruno Censore, Francesco D’Agostino, Orlandino Greco e Nino De Gaetano non saranno della partita. Doppia candidatura, da capolista sia nella circoscrizione Centro che nella circoscrizione Sud, per Flora Sculco nella lista Democratici Progressisti, che vede tra i candidati (al Centro) anche il consigliere regionale uscente Michele Mirabello e alcuni dei sindaci che si erano schierati con Mario Oliverio. Nella circoscrizione Nord si ripresenta l’uscente Giuseppe Aieta assieme, tra gli altri, al segretario (commissariato) del Pd di Cosenza Luigi Guglielmelli. Tra gli uscenti ricandidati nel Pd anche Carlo Guccione, Domenico Bevacqua, Giuseppe Giudiceandrea, Nicola Irto e Domenico Battaglia.

PROBLEMI PER LA SECONDA CIVICA Le liste a sostegno di Pippo Callipo potrebbero essere tre e non quattro. Il secondo schieramento civico, legato al movimento “10 idee per la Calabria” avrebbe incontrato alcuni problemi tecnici nella definizione delle candidature, dunque la sua presenza è in bilico. Nel momento del deposito degli elenchi delle liste, infatti, la Commissione elettorale circondariale avrebbe rilevato, facendola mettere a verbale, la mancanza del requisito del collegamento della lista al candidato presidente.

Si sta valutando adesso se entro 48 ore dalla scadenza dei termini sia possibile presentare eventuali integrazioni.

«DAL PD LISTE COMPETITIVE» «Il Partito democratico mette in campo liste competitive che uniscono rinnovamento, competenza ed esperienza». Così il commissario regionale del Partito Democratico della Calabria Stefano Graziano nel giorno di presentazione delle liste democrat a sostegno di Pippo Callipo nelle tre circoscrizioni per le elezioni regionali del prossimo 26 gennaio. «Con Saladino e Girasole capolista rispettivamente nelle Circoscrizione di Cosenza e Centro vogliamo lanciare un segnale di discontinuità e valorizzare le competenze presenti nel partito su tutto il territorio regionale raccogliendo l’appello di Callipo. A Reggio il capolista è Nicola Irto presidente uscente del consiglio regionale». «Ora si apre la fase più impegnativa, quella della campagna elettorale che ci vedrà impegnati pancia a terra per bloccare l’avanzata della destra Populista e sovranista. In bocca al lupo a tutti i candidati».

IO RESTO IN CALABRIA

Circoscrizione Nord

Arturo Crispino

Felice D’Alessandro

Graziano Di Natale

Francesco Madeo

Franco Mundo

Franco Ernesto Rubino

Norina Scorza

Vincenzo Tamburi

Pietro Tarasi

Circoscrizione Centro

Domenico Consoli

Salvatore De Luca

Mario De Onofrio

Danilo Ferrara

Innocenza Giannuzzi

Antonio Lo Schiavo

Francesco Muraca

Francesco Pitaro

Circoscrizione Sud

Michele Albanese

Marcello Anastasi

Fortunato Attinà

Angelo Carchidi

Mariangela Cozza

Maria Giurato

Antonio Malara

PARTITO DEMOCRATICO

Circoscrizione Nord

Saladino Maria

Bevacqua Domenico

Di Leone Luciano

Giudiceandrea Giuseppe

Guccione Carlo

Lecce Pietro

Nocito Ferdinando

Succurro Gianluca

Zagarese Aldo

Circoscrizione Centro

Girasole Carolina

Robbe Angela

Arena Sergio

Cuda Gianluca

Guerriero Fabio

Mammoliti Raffaele

Notatarangelo Libero

Tassone Luigi

Circoscrizione Sud

Irto Nicola

Barbera Luigi

Battaglia Domenico

Nucera Giovanni

Pacifici Cosima

Spatari Nensi

Tripodi Andrea

DEMOCRATICI PROGRESSISTI

Circoscrizione Nord

Lucia Papaianni

Giuseppe Aieta

Pasquale Audia

Francesco Civitelli

Sergio Filippo

Luigi Guglielmelli

Gilberto Raffo

Sergio Stumpo

Domenico Brunetti

Circoscrizione Centro

Flora Sculco

Elisabeth Sacco

Michelangelo Mirabello (detto Michele)

Domenico Gallelli

Gino Murgi

Daniele Menniti

Tiziana De Nardo

Mario Rizzo

Circoscrizione Centro

Sculco Flora

Billari Antonio Andrea

Crea Antonino

Galimi Michele

Giugno Luigi Vincenzo

Labate Teresa

Sabatino Salvatore