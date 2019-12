E la Lega candida la moglie del gran maestro Caterina Capponi è nella lista del Carroccio a sostegno della Santelli. Suo marito è Antonino Alberti al vertice della Gran Loggia regolare di Calabria. Così Salvini cambia passo e si discosta dalla decisione di non avvicinarsi al mondo della massoneria

Condividi su









CATANZARO Tra le fila leghiste dei pretendenti a un seggio a Palazzo Campanella c’è anche la moglie del del gran maestro regionale della Gran Loggia Regolare d’Italia. Si tratta Caterina Capponi, professoressa di Filosofia di Melito Porto Salvo dove insegna in una scuola superiore e moglie di Antonino Alberti, chirurgo vascolare, ex presidente del Rotary e gran maestro venerabile della Gran Loggia regolare di Calabria. A rivelare la vicenda il Fatto Quotidiano che segna il “cambio di passo” della linea politica della Lega di Salvini che prima aveva firmato il codice etico ai tempi dell’alleanza con i 5 Stelle – che vietata l’ingresso nelle liste a “soggetti che appartengono alla massoneria” – ed ora viceversa sancisce la possibilità che la moglie del massimo esponente di una loggia possa rappresentare il Carroccio nell’Astronave.

Il Fatto quotidiano, inoltre, segnala che sempre il marito della candidata leghista è direttore responsabile di una rivista massonica Metamorphoseon. Proprio in occasione della presentazione un anno fa a Reggio della rivista, afferma il giornalista del quotidiano, era presente anche il gran maestro Fabio Venzi. Una scelta dunque di campo quella compiuta dalla Lega in un momento in cui proprio la Massoneria è finita al centro del ciclone per le indagini – condotte dal procuratore capo della Distrettuale di Catanzaro, Nicola Gratteri – sui rapporti ambigui con le cosche della ‘ndrangheta. Nell’operazione “Rinascita-Scott”, infatti, sono presenti diversi elementi che rivelerebbero legami tra la massoneria e le ‘ndrine e durante le perquisizioni sono state scoperte a casa di alcuni indagati grembiulini e compassi (simboli appunto dell’appartenenza dei soggetti alle logge).

LA CARRIERA POLITICA DELLA MOGLIE DEL GRAN MAESTRO Il Fatto poi ricostruisce la carriera della Capponi all’interno della struttura leghista calabrese. Nel mese di ottobre la moglie del gran maestro era stata individuata dal commissario del Carroccio in Calabria, il bergamasco Cristian Invernizzi, quale referente organizzativo del partito di Salvini nel Reggino.

Ma la “benedizione” all’ingresso ufficiale nel mondo leghista, la Capponi l’avrebbe ricevuta in un incontro a Cesano Maderno, in Brianza. Qui, secondo una fonte del Fatto, l’insegnante di Melito avrebbe incontrato Giandomenico Marziano, originario calabrese ma già uomo della Lega per essere stato socio in passato con l’ex ministro Roberto Calderoli dell’impresa “Dilancar Low Cost srl”, un’azienda che si occupava di vendite di auto di lusso e collegata alla società “Dilangroup srl”. Un’azienda quest’ultima, segnala il Fatto Quotidiano, finita sotto la lente della Prefettura di Monza e Brianza nel 2016 «per ritenere la sussistenza di possibili tentativi di infiltrazioni mafiosa». Secondo quanto ricostruito dal Fatto, nella Dilangroup Marziano era socio di Giuseppe Laganà che «stando alle carte dell’inchiesta “Tibet” e “Infinito” risulta essere vicino al boss di Desio Calderolo Pio detto “Tonino”, anche lui di Melito Porto Salvo ed esponente di spicco della cosca Iamonte». Sempre secondo il Fatto, Marziano avrebbe presentato in quella “missione” la moglie del gran maestro ai big della Lega come Luca Zaia, Attilio Fontana e lo stesso suo ex socio Roberto Calderoli che è poi lo sponsor del commissario calabrese del Carroccio Cristian Invernizzi. Proprio quest’ultimo ha dato il “nulla osta” alla candidatura al Consiglio regionale calabrese di Caterina Capponi.