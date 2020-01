Trasferimento di Lupacchini, al Csm audizione a porte chiuse Respinta la richiesta di pubblicità avanzata dal legale del procuratore generale di Catanzaro. Procedimento aperto dopo le critiche del magistrato a Gratteri

ROMA Si terrà a breve a porte chiuse davanti alla Prima Commissione del Csm l’audizione del Pg di Catanzaro Otello Lupacchini, che rischia il trasferimento d’ufficio per le critiche pubbliche rivolte al procuratore Nicola Gratteri. Lo ha deciso la stessa Commissione respingendo la richiesta di pubblicità avanzata dal legale del magistrato, l’avvocato Ivano Iai. La decisione è stata presa per esigenze di segretezza degli atti e per la delicatezza della vicenda. A far finire Lupacchini davanti al Csm un’intervista a Tgcom, nella quale il magistrato aveva accusato di “evanescenza” le inchieste di Gratteri.