Terremoto di magnitudo 4.0 con epicentro nel Catanzarese Episodio sismico avvertito in molti Comuni di diverse province intorno alle 00.37 di stanotte. L’epicentro è localizzato a 6 km a nord del Comune di Albi a circa 8 km di profondità. Nessun danno riscontrato a cose e persone

CATANZARO Una forte scossa di terremoto di natura sussultoria è stata avvertita nella serata di ieri verso le ore 00.37 circa in diverse zone della regione. Secondo i primi rilevamenti si sarebbe trattato di una scossa di magnitudo 4.0. L’epicentro è stato localizzato nella Presila catanzarese, a circa 6 km a nord di Albi, nel Catanzarese e a 8 km di profondità. Una zona risultante dalle mappe a media densità sismica. La scossa è stata particolarmente forte ma ha avuto una durata di pochissimi secondi: è stata avvertita anche nella città di Catanzaro, nel Lametino, in alcune zone del Crotonese e del Cosentino, suscitando paura e apprensione, soprattutto sui social. Numerose le chiamate pervenute al 115 dei vigili del fuoco ma non si registrano al momento segnalazioni danni.