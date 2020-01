Processo “Breakfast”, Scajola condannato a 2 anni. Un anno per Chiara Rizzo Il Tribunale di Reggio ha ritenuto l’ex ministro responsabile di aver favorito la latitanza dell’ex parlamentare forzista Amedeo Matacena. Condannata anche la moglie dell’esponente azzurro. Assolti il suo braccio destro e la segretaria. Scajola: «Pensavo che la vicenda si concludesse qui. Ho solo aiutato una donna in difficoltà»

REGGIO CALABRIA Claudio Scajola è stato condannato a due anni di reclusione. La sentenza di primo grado è stata pronunciata dal collegio del Tribunale di Reggio Calabria, presieduto da Natina Pratticò, nel processo scaturito dall’operazione Breakfast, condotta dalla Dia di Reggio Calabria nel maggio 2014. I giudici hanno ritenuto l’ex ministro dell’Interno colpevole del reato di procurata inosservanza di pena in favore dell’ex parlamentare forzista Amedeo Matacena, tuttora latitante a Dubai dopo la condanna per concorso esterno in associazione mafiosa. Per Scajola, i giudici hanno escluso le aggravanti. Il pubblico ministero Giuseppe Lombardo aveva chiesto per l’ex ministro, difeso dagli avvocati Giorgio Perroni, Elisabetta Busuito e Patrizia Morello, una condanna a 4 anni e mezzo.

Scajola era stato arrestato l’8 maggio 2014, aveva lasciato il carcere nel giugno dello stesso anno quando il Tribunale del Riesame gli concesse i domiciliari, poi revocati nel novembre dello stesso anno dal Tribunale, che impose l’obbligo di dimora a Imperia durato fino all’anno successivo, quando nel novembre 2015 il Tribunale dichiarò l’inefficacia della misura per decorrenza dei termini. Da allora Scajola ha continuato a presenziare da uomo libero a tutte le udienze del processo.

Il Tribunale per l’ex ministro, oggi sindaco di Imperia, ha ordinato la sospensione condizionale della pena. Condannata a 1 anno (escluse le aggravanti e riconosciuta l’attenuante) la moglie di Matacena, Chiara Rizzo, difesa dall’avvocato Bonaventura Candido, per lei il pm della Dda Giuseppe Lombardo aveva invocato una pena di 11 anni e mezzo per procurata inosservanza di pena e interposizione fittizia. Anche per lei il tribunale ha ordinato la sospensione condizionale della pena.

A Chiara Rizzo è stata riconosciuta l’intervenuta prescrizione per un altro capo di imputazione. Assolto, perché il fatto non costituisce reato e per non aver commesso il fatto, l’uomo di fiducia di Matacena, Martino Politi, difeso dagli avvocati Corrado Politi e Antonino Curatola, per il quale il pm aveva invocato 7 anni e 6 mesi per procurata inosservanza di pena e interposizione fittizia. Riconosciuta la prescrizione (e pronunciata l’assoluzione per non aver commesso il fatto per un altro capo di imputazione) per l’ex segretaria di Matacena, Maria Grazia Fiordelisi, difesa dall’avvocato Cristina Dello Siesto, anche per lei il pm aveva invocato 7 anni e 6 mesi per procurata inosservanza di pena e interposizione fittizia. Il Tribunale ha indicato in 90 giorni i termini per il deposito delle motivazioni.

SCAJOLA: «HO SOLO AIUTATO UNA DONNA IN DIFFICOLTÀ» «Pensavo che la mia vicenda processuale si risolvesse già in primo grado. Devo però dire che è andata bene rispetto alla richiesta di condanna a quattro anni e mezzo del pubblico ministero». Lo ha detto Claudio Scajola commentando la condanna a due anni per procurata inosservanza della pena comminatagli dal Tribunale di Reggio Calabria in relazione al suo presunto intervento in favore dell’ex parlamentare di Forza Italia Amedeo Matacena, condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa e latitante a Dubai. «Nulla ovviamente interferirà – ha aggiunto Scajola – con la mia attività di sindaco di Imperia. Sottolineo inoltre che la mia condotta da ministro dell’Interno è stata di assoluta correttezza e di schietta interlocuzione istituzionale con rappresentanti e ambasciatori di altri Stati. Ho cercato di aiutare una donna in gravi difficoltà (Chiara Rizzo, moglie di Amedeo Matacena, ndr) e non Matacena».