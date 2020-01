Scontro frontale sulla “Silana Crotonese”, un morto e quattro feriti Sul posto i sanitari del 118, l’Anas, la Polizia Stradale ed i Vigili del Fuoco di Crotone per gli accertamenti della dinamica. L’incidente è accaduto sul tratto nel comune di Rocca di Neto. Coinvolti anche due bambini

CROTONE Nel pomeriggio di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Crotone è intervenuta per incidente stradale sulla SS107 al km 120/400 in prossimità del bivio di Rocca di Neto.

All’arrivo sul posto la situazione si presentava critica, vi erano coinvolte due autovetture una delle quali era capovolta su un lato, immediatamente mentre i sanitari già sul posto trasportavano i cinque feriti, due adulti e due bambini della Lancia Delta e il quinto nella Nissan Micra, in tre ambulanze, i Vigili del Fuoco mettevano in sicurezza le auto che ormai distrutte dal forte schianto perdevano liquidi che rendevano pericolosa la zona.

Durante le operazioni di bonifica del tratto stradale, bloccato al traffico per renderlo sicuro e percorribile, si aveva notizia dall’ospedale del decesso di uno dei feriti.

Sul posto i sanitari del 118, l’Anas e la Polizia Stradale per i rilievi del caso.