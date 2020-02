Negativo al Coronavirus il test della 37enne di Campo Calabro Primi risultati rassicuranti anche per il secondo caso di sospetto contagio da Covid 19. Il test è stato effettuato allo Spallanzani ha dato esito negativo e sarà ripetuto tra 24 ore

REGGIO CALABRIA Negativo il test effettuato sulla donna di 37 anni di Campo Calabro che nei giorni scorsi era stata in Veneto, così come lo era stato anche quello registrato a Catanzaro, che si è risolto positivamente.

La situazione della donna era stata segnalata dal suo medico di famiglia. La 37enne era stata ricoverata in isolamento nell’ospedale di Reggio Calabria e sottoposta al test del coronavirus. I tamponi sono stati inviati all’istituto Spallanzani per gli accertamenti del caso ed hanno dato esito negativo.