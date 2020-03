Coronavirus, scuole e atenei chiusi in tutta Italia. Il ministro: decisione ufficiale nel pomeriggio Il provvedimento approntato dall’esecutivo Conte avrà durata fino a metà marzo

Condividi su









ROMA Il governo avrebbe deciso per la chiusura di tutte le scuole e gli atenei per gli effetti del coronavirus fino a metà marzo. È quanto riporta l’agenzia Ansa.

L’orientamento è emerso durante una riunione a Palazzo Chigi. La misura dovrebbe essere presa con un decreto in vigore da oggi. Anche se la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, prende tempo: «Abbiamo chiesto un approfondimento al comitato tecnico-scientifico».

L’ipotesi della chiusura delle scuole in tutta Italia era uno dei temi chiave sul tavolo della riunione tra il premier Giuseppe Conte e i ministri a Palazzo Chigi in corso questa mattina. L’ipotesi, spiegava una fonte di governo a riunione in corso, è al centro del dibattito del governo «da diverse ore e non solo da stamattina». Ma «nessuna decisione è stata presa» ufficialmente né sull’effettiva chiusura delle scuole né sul giorno a partire dal quale la misura potrebbe essere resa attuativa.

Gli italiani dovranno cambiare stile di vita almeno per 30 giorni. Niente strette di mano, niente abbracci, basta meeting e congressi, stop alle manifestazioni, anche a quelle sportive. Le partite di calcio, semmai, potranno avvenire solo a porte chiude. Ma si deciderà nelle prossime ore la soluzione definitiva. Il governo mira anche a potenziare il sistema sanitario, con un aumento del 50% dei posti nelle terapie intensive, quelle più sotto pressione in emergenza coronavirus. Per quel che riguarda lo sforamento del deficit, la richiesta potrebbe arrivare venerdì in Parlamento. Le opposizioni sono uscite deluse dall’incontro. Si aspettavano un confronto sui temi economici e invece il premier e il ministro della salute Roberto Speranza hanno illustrato le nuove contromosse sanitarie, alla luce di un comitato scientifico «molto preoccupato».