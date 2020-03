Tre nuovi casi di Coronavirus a Vibo Valentia Si tratta di una famiglia che nei scorsi giorni ha raggiunto la Calabria in auto da Bergamo. Si attende la conferma della positività del tampone effettuato all’ospedale di Catanzaro da parte dell’Istituto superiore di sanità

Condividi su









CATANZARO Salgono i casi di pazienti positivi al Covid-19. Dagli ultimi tamponi effettuati, tre pazienti di Vibo Valentia risultano affetti da Coronavirus. Tutti e tre fanno parte dello stesso nucleo familiare e da quanto si apprende, risultano provenire da Bergamo. Il viaggio che li ha portati in Calabria è stato fatto in auto, non hanno utilizzato mezzi pubblici. La conferma della positività al tampone è stata accertata dai laboratori di microbiologia e virologia dell’ospedale Pugliese di Catanzaro, si attende come da protocollo la conferma da parte dell’Istituto superiore di sanità. Prima di effettuare i controlli, l’intera famiglia era stata in isolamento volontario, il peggioramento delle condizioni di salute nelle ultime ore ha reso necessario la verifica del contagio di Covid-19.