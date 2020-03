Covid-19, Santelli: «Al via l’interlocuzione per rimodulare il Por» Il presidente della giunta regionale ha incontrato tutte le forze politiche regionali per affrontare l’emergenza Coronavirus in Calabria: «C’è stato uno spirito costruttivo»

Condividi su









REGGIO CALABRIA «È stato un confronto serio e costruttivo quello che si è tenuto oggi con tutte le forze politiche regionali, per discutere l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo e per condividere le misure da adottare». Così Jole Santelli, presidente della Regione Calabria a margine dell’incontro con le forze politiche regionali. All’incontro hanno partecipato: Pippo Callipo (Io resto in Calabria), Nicola Irto (Pd), Libero Notarangelo (Pd), Walter Rauti (Lega), Francesco Talarico (Udc); presenti in collegamento telefonico Francesco Aiello (5Stelle), Wanda Ferro (FdI) e Carlo Tansi (Carlo Tansi Presidente). «È emersa la necessità – è scritto nella nota- attraverso una politica condivisa, di fare fronte comune all’emergenza per dare sicurezza ai calabresi. Successivamente a quanto verrà stabilito dal Governo, sarà necessario l’intervento regionale, attraverso una rimodulazione dei fondi Pac e Poc». «È già iniziata, infatti – ha annunciato la governatrice – l’interlocuzione con il Governo e la Commissione Europea, per una applicazione più flessibile degli aiuti di stato. Tra gli altri, Pippo Callipo ha chiesto particolare attenzione alle imprese e al settore produttivo, mentre Nicola Irto, oltre a soffermarsi sulle problematiche dell’emergenza sanitaria, ha chiesto che venga considerata anche l’emergenza economica». «Ho apprezzato – ha detto Santelli – molto lo spirito costruttivo emerso dalla riunione che, d’altronde, ho constatato nell’interlocuzione costante che sto avendo con tutte le forze politiche e con tutti i consiglieri regionali. L’unità della politica, in un momento particolarmente serio della nostra regione e del nostro Paese, è un importante segnale di serietà». «Ci sono momenti – conclude – in cui è necessario essere tutti coesi e senza protagonismo, nell’interesse della Calabria e dei calabresi».