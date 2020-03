Cosenza, un vigile del fuoco contagiato e 57 in quarantena Ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’Annunziata, il pompiere non si recava al lavoro dal 16 marzo. Sanificata la caserma. Straordinario e ricorso a colleghi di altre sedi per garantire i turni

COSENZA C’è anche un vigile del fuoco del comando provinciale di Cosenza tra i pazienti affidati alle cure dei medici dell’ospedale dell’Annunziata, nel reparto di malattie infettive, perché affetto da Coronavirus. Il vigile non si recava al lavoro dal 16 marzo, giorno dal quale risulta essere in malattia. Seguendo tutti i protocolli imposti per evitare la diffusione del contagio, il comandante provinciale Massimo Cundari ha disposto la sanificazione della caserma e sottoposto a quarantena 57 vigili del fuoco che si ritiene siano entrati in contatto con il collega infetto nei giorni antecedenti al periodo di malattia.

I vigili osserveranno un regime di quarantena variabile a seconda del contatto e del turno. Il servizio di assistenza tecnica ed urgente svolto dai vigili del fuoco sia nelle ore diurne che notturne viene regolarmente garantito facendo ricorso a turni di straordinario e riassettando la pianta organica attingendo da personale che opera in altre sedi.

Così come gli altri corpi, anche i vigili del fuoco in questo periodo di emergenza totale stanno lavorando senza sosta garantendo tutti gli interventi con responsabilità e spirito di abnegazione encomiabile.