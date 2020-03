Positivi due familiari del “paziente zero” di Amantea Sono risultati contagiati dal Covid-19 dopo il test a Cosenza. Sono i familiari dell’uomo rientrato dal Bergamasco e ricoverato a Catanzaro in terapia intensiva

AMANTEA Altre due persone sono risultate positive ai test del Coronavirus ad Amantea. Si tratta dei familiari del paziente zero, l’uomo di sessant’anni rientrato nella cittadina del Tirreno cosentino dal Bergamasco dove lavora, che – nei giorni scorsi – era risultato positivo al tampone effettuato all’ospedale di Cetraro dopo un suo ricovero nella struttura sanitaria.

Il sessantenne aveva fatto ricorso alla struttura dove era arrivato trasportato dal 118 perché aveva accusato malesseri legati ad una sua precedente malattia, ma provenendo da una zona focolaio di infezione era stato sottoposto al test che aveva dato esito positivo. Successivamente l’uomo era stato trasferito all’ospedale di Catanzaro dove è ora ricoverato in terapia intensiva dopo il suo peggioramento.

Subito dopo la conferma di questo primo caso, si era provveduto ad effettuare i tamponi ai familiari dell’uomo oltre ad un operaio che era intervenuto nell’abitazione del sessantenne per effettuare alcune riparazioni. Quest’ultimo è risultato negativo al tampone. Complessivamente sono stati effettuati sette tamponi di cui due appunto sono risultati positivi ai test verificati all’ospedale di Cosenza. Le persone, risultate contagiate, sono tutte residenti nel caseggiato sito in una frazione periferica della città e non presenterebbero alcun sintomo della patologia. Ma sarebbero state poste in quarantena obbligatoria da alcuni giorni dai commissari prefettizi che in questo lasso di tempo amministrano il Comune di Amantea. Ora è al vaglio delle autorità sanitarie la valutazione di estendere i test ad ulteriori soggetti che potrebbero essere entrati in contatto con la famiglia del paziente zero. (rds)