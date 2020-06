Regione, Salvini: «Bene questi primi mesi, ora guardare avanti»

LAMEZIA TERME «Sono contento dei primi quattro mesi di lavoro, in condizioni difficilissime, di come è stata affrontata l’emergenza sanitaria e anche il coraggio della riapertura. Adesso bisogna guardare avanti». Con queste parole il leader della Lega, Matteo Salvini, ha concluso la sua odierna tappa calabrese, in tour tra Reggio Calabria – dove ha anche avuto un incontro riservato con la governatrice Jole Santelli – Maropati e Tropea, e infine Lamezia Terme. L’ultimo “step” è stata una riunione con il gruppo dirigente della Lega calabrese e con le rappresentanze istituzionali del Carroccio. Intercettato da alcuni giornalisti prima di fiondarsi nel vertice, a porte rigorosamente chiuse, con i leghisti calabri, Salvini si è soffermato sui contenuti del “briefing” con la Santelli. «Sono contento dei primi quattro mesi di lavoro, fatto in condizioni difficilissime, contento di come è stata affrontata l’emergenza sanitaria e anche il coraggio della riapertura. Adesso – ha rimarcato Salvini – bisogna guardare avanti, abbiamo parlato di sistema sanitario da rafforzare, infrastrutture ferme, penso agli aeroporti di Reggio e Lamezia e alla statale 106 a Crotone, al ruolo della Lega che con sempre più forza vogliamo offrire a sostegno ai calabresi. In autunno si voterà a Regio, a Crotone, a Taurianova e in tante altre città: ci saremo». Per il resto, cautela da parte di Salvini nell’affrontare i temi politici più strettamente locali: «Verremo giudicati dai calabresi tra 5 anni, non entro nel merito delle scelte della Regione e dei singoli consiglieri. Sono comunque soddisfatto, non c’è nessun problema con nessuno», ha concluso il leader della Lega.

Alla riunione a Lamezia Terme hanno partecipato tra gli altri il segretario regionale della Lega, Cristian Invernizzi, il responsabile Enti locali del partito Walter Rauti, il parlamentare Domenico Furgiuele, il vicepresidente della Giunta regionale Nino Spirlì e i consiglieri regionali Tilde Minasi (capogruppo a Palazzo Campanella), Filippo Mancuso, Pietro Molinaro, Pietro Raso. (c.ant.)