Amministrative, a Crotone è corsa a quattro – I NOMI Scaduto il tempo per la presentazione di candidati sindaco e consiglieri. Il centrodestra si è compattato su Antonio Manica, lo sfida Danilo Arcuri del centrosinistra (spaccato), Andrea Correggia (M5) e Vincenzo Voce che corre con quattro liste civiche Stampa articolo

di Gaetano Megna

CROTONE Quattro candidati a sindaco e dovrebbero essere 598 a consiglieri comunali distribuiti su 20 liste complessive. I numeri non sono ancora ufficiali (quelli dei consiglieri) perché diverse liste sono state presentate allo scadere del tempo massimo previsto (ore 12 di sabato) e solo dopo l’approvazione della commissione elettorale potranno essere resi noti. Antonio Manica, candidato del centrodestra, può contare sull’appoggio di dieci liste per complessivi 305 candidati al consiglio comunale. Le liste complete, cioè contenenti 32 candidati, di Manica dovrebbero essere in tutto otto, mentre due potrebbero essere incomplete: una dovrebbe contenere 22 nomi e un’altra 27.

Nel centrodestra, così come in tutte le coalizioni, non sono mancate le fibrillazione. All’annuncio della candidatura di Manica, infatti, alcune liste civiche sono andate a trattare con il commissario provinciale del Partito democratico, Franco Iacucci. Dopo alcune settimane di trattative soro ritornate al punto di partenza e appoggeranno Manica. Tutti movimenti e gli andirivieni dei rappresentanti delle liste civiche avevano provocato malumori anche nella Lega e in Fratelli d’Italia, poi rientrati. Alla fine Manca ha messo tuti d’accordo e nel piccolo esercito del centrodestra risultano essere intruppati candidati con esperienze nei governi di centrosinistra e della “Prossima Crotone”, la coalizione che quattro anni fa aveva eletto Ugo Pugliese.

Per numero di liste segue Danilo Arcuri, candidato di un raggruppamento di centrosinistra che, tra l’altro, comprende la parte del Partito democratico che fa riferimento alla segretaria cittadina Antonella Stefanizzi e l’area civica allestita da Enzo Sculco, che da solo ha messo in campo tre liste. Arcuri è appoggiato da cinque liste, una sola delle quali dovrebbe essere di 22 candidati. Non c’è il simbolo del Pd a queste elezione ed è la prima volta che questo partito, nato dalle ceneri del Pci, da quelle del Pds e Democratici di sinistra non esprime un proprio candidato a sindaco e ha presentato una lista con il simbolo del partito. I rappresentanti dem si “sono fumati” la lunga storia della sinistra della città pitagorica. Al tempo del Pci, Crotone era conosciuta anche come la Staligrado del Sud Italia e per molti hanno ha espresso la maggioranza assoluta. In questa competizione non c’è. Questo hanno voluto gli dei dem dell’Olimpo romano, che hanno fatto da “spettatori tifosi” delle due fazioni, nella guerra scoppiata all’interno del loro partito. Ci sono ovviamente anche responsabilità regionali, che hanno soffiato sul fuoco dello scontro. L’impressione avuta è che gli dei romani abbiano alimentato lo scontro schierandosi con l’una o con l’altra fazione in lotta. Ragioni di correnti. Alla fine sul campo di battaglia giace il corpo senza vita del Pd. Questa guerra ha messo fuori gioco anche Gaetano Grillo che aveva allestito, a suo dire, quattro liste per candidarsi a sindaco. Le sue liste sono venute meno con il passare dei giorni e Grillo è stato stritolato dallo scontro interno ai dem e alla fine si è arreso, ritirando la candidatura. Nemmeno nella coalizione della Stefanizzi-Sculco ci sarà il simbolo del Pd, ma sarà presente, tra gli altri, quello dei Democratici e progressisti che, lo scorso 28 gennaio, ha eletto Flora Sculco alla Regione Calabria, e Riformisti per Crotone. Le altre liste di questo raggruppamento sono civiche.

Il terzo candidato per numero di liste è l’ingegnere Vincenzo Voce, che è appoggiato da quattro liste per complessivi 118 candidati al consiglio comunale. Nelle liste di Voce ci sono diversi esponenti del Movimento cinque stelle. Voce, candidato di Tesoro Calabria, ha avuto esperienze anche nel M5S.

Il movimento si è spaccato e a sostegno di Voce si sono schierate le due parlamentari pentastellate crotonesi, Margherita Corrado e Elisabetta Barbuto. Nel dopo voto potrebbe esserci una resa dei conti all’interno del Movimento. I pentastellati hanno candidato a sindaco Andrea Correggia, consigliere comunale uscente, appoggiato da una sola lista di 24 candidati al Consiglio.

