Cariati, accertato un caso positivo al Covid Ad annunciarlo il sito del Comune. Si tratta di un turista che ha soggiornato nella città. Il sindaco Greco ai cittadini: «Situazione sotto controllo. Non allarmiamoci»

CARIATI «Per come comunicato dai responsabili dell’Ufficio Igiene Pubblica dell’Asp è stato accertato un caso positivo al Covid-19 nella giornata di oggi (domenica 23 agosto)». A comunicarlo con un post su facebook il Comune di Cariati. «Si tratta – è detto – di un turista ultra settantenne in vacanza a Cariati con la moglie e altri familiari. Il soggetto risulta attualmente ricoverato all’Ospedale Civile di Cosenza e soggiornava a Cariati dal 16 Agosto scorso in un appartamento privato».

«I familiari- precisa il post – sono stati sottoposti a quarantena e domani verrà loro effettuato il tampone». A questo proposito il primo cittadino di Cariati, Filomena Greco ha invitato alla calma: «Il sindaco invita quindi la cittadinanza e gli ospiti a non allarmarsi». «Allo stesso tempo – aggiunge Greco – si ribadisce l’appello a tutti a restare vigili e rispettosi di tutte le prescrizioni regionali e nazionali per la prevenzione del contagio».